Nghệ An: 52 tổ chức, hơn 1.000 cá nhân nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Tháng 4/2026, Thuế cơ sở 2 tỉnh Nghệ An đã ban hành thông báo về việc công khai người nộp thuế nợp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, trên địa bàn do Thuế cơ sở 2 quản lý có 52 tổ chức và 1.136 cá nhân còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền 22.998.541.111 đồng.

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật quản lý thuế số 3/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Doanh nghiệp vận tải Thao Đô nằm trong top đầu về nợ thuế tại Thuế cơ sở 2 Nghệ An



Các tổ chức TOP đầu về nợ thuế trên địa bàn Thuế cơ sở 2 quản lý bao gồm: Công ty CP SYNOT ASEAN (Thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Nguyên) nợ 2.026.011.275 đồng; Công ty CP thương mại và xây dựng Thịnh Linh (Xóm Trang Thọ, xã Kim Liên) nợ 1.250.608.675 đồng; Công ty TNHH Thao Đô (Xóm Thượng Khê, xã Hưng Nguyên) nợ 730.017.095 đồng; Công ty TNHH kết cấu thép Ba Miền Việt Nam (xóm 4, xã Hưng Nguyên) nợ 1.120.584.341 đồng; Công ty CP đầu tư và xây dựng số 1 Trường Thành (Khối 5, xã Hưng Nguyên) nợ 797.694.133 đồng…

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn