Chú rể "say không lối về", cô dâu quay xe hủy hôn

Một đám cưới tưởng chừng sẽ diễn ra trọn vẹn tại bang Chhattisgarh, Ấn Độ, đã bất ngờ bị hủy bỏ ngay trong ngày trọng đại sau khi cô dâu phát hiện chú rể say xỉn nặng đến mức không thể đứng vững.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Muskan Pradhan (22 tuổi). Cô dự định kết hôn với Sant Ram (24 tuổi) vào ngày 23/6 tại một ngôi làng địa phương. Tuy nhiên, khi đoàn nhà trai đến và lễ cưới bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều, chú rể bị phát hiện trong tình trạng say rượu nghiêm trọng.

Chứng kiến sự việc, Muskan lập tức đưa ra quyết định dừng toàn bộ buổi lễ, từ chối tiếp tục hôn lễ ngay tại chỗ.

Cô dâu hủy đám cưới vì chú rể say xỉn không thể đứng vững. Ảnh minh họa.

Quyết định bất ngờ này khiến không khí đám cưới nhanh chóng chuyển từ vui mừng sang căng thẳng, thậm chí xảy ra xung đột giữa hai bên gia đình và một số khách mời, buộc lực lượng chức năng địa phương phải can thiệp để ổn định tình hình.

Theo chia sẻ của cô dâu, đây không phải lần đầu cô chứng kiến thói quen uống rượu của chú rể. Trước đó, trong buổi lễ đính hôn, Sant Ram cũng từng xuất hiện trong tình trạng say xỉn và từng hứa sẽ thay đổi.

Sau sự cố, phía gia đình nhà trai đồng ý bồi thường một phần chi phí tổ chức đám cưới, ước tính khoảng 300.000 rupee (khoảng 93 triệu đồng).

Câu chuyện sau đó nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng địa phương, với nhiều ý kiến ủng hộ quyết định của Muskan, cho rằng cô đã dũng cảm lựa chọn đúng đắn thay vì chấp nhận một cuộc hôn nhân thiếu trách nhiệm.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn