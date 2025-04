Chú rể bật khóc khi thấy cô dâu mặc lại đồng phục trường cấp 3

Your browser does not support the video tag.

Chú rể bật khóc vì bộ trang phục của cô dâu trước đám cưới Trước hôn lễ, cô dâu Khánh Vân (Tây Ninh) khiến chú rể Hải Đăng bất ngờ khi mặc lại đồng phục cấp 3 của trường cả hai từng theo học.

Ngày 6/4, hôn lễ của Khánh Vân và Hải Đăng (cùng sinh năm 1995, sống tại TP.HCM), diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè. Trong ngày trọng đại, chỉ ít người biết và để ý đôi mắt chú rể đã bớt sưng sau một buổi tối tràn ngập cảm xúc, khi anh nhận "món quà" bất ngờ từ cô dâu.

Theo đó, vào tối 5/4, Khánh Vân nói muốn quay một clip tập dượt cho quen hôn trường, tiện ghi luôn hình ảnh "first look" (khoảnh khắc đầu tiên chú rể nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới) cho phóng sự cưới. Hải Đăng không mảy may nghi ngờ, còn chủ động đem váy qua phòng cho cô dâu thay.

Khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu, quay đầu lại, Khánh Vân bất ngờ xuất hiện trong bộ đồng phục thể thao của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) - ngôi trường cả hai từng theo học. Sau giây phút ngỡ ngàng, chú rể không kìm được nước mắt, ồm chầm lấy cô dâu khi bao kỷ niệm ùa về.

"Lúc đó tôi cũng xúc động lắm. Quen nhau từ những ngày còn đi học, khi đó, có lẽ cả hai cũng chưa tưởng tượng đến một ngày sẽ về chung nhà như thế này", Khánh Vân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hàng thập kỷ bên nhau

Chia sẻ thêm về món quà dành cho chú rể, Khánh Vân cho biết cô luôn muốn có thể làm gì đó với hình ảnh bộ đồng phục ý nghĩa của cả hai song chưa có kế hoạch cụ thể.

Bộ đồng phục của Khánh Vân được mẹ cô giữ lại hơn 10 năm nay, bộ của Hải Đăng được mua mới để chụp hình kỷ niệm.

Đến khi một lần du lịch Trung Quốc, vô tình xem được một số video cô dâu mặc đồng phục cấp 3 lên lễ đường, Vân cảm thấy đây là ý tưởng hay. Tuy nhiên, cô điều chỉnh lại, chỉ sử dụng để quay video vào buổi tiệc tối trước ngày cưới để phù hợp.

"Vì là đám họ buổi tối nên chỉ có khoảng 3-4 bàn khách, là người thân thiết trong nhà. Tôi cũng rất vui khi có ba mẹ chồng, cô dì, chú bác và vài người bạn thân chứng kiến khoảnh khắc đó của hai đứa", cô nói.

Khánh Vân và Hải Đăng quen biết từ năm 2007, khi mới là học sinh lớp 7. Đến năm 2008, cả hai học chung lớp và dần thân hơn. Năm 2010, đôi bạn cùng thi đỗ vào trường chuyên Hoàng Lê Kha, Vân học chuyên Lý, Đăng học chuyên Anh. Cặp đôi vẫn giữ mối giao hảo cho tới năm lớp 12.

"Thực ra trong lòng chúng tôi đều biết là hai đứa mến nhau, nhưng không ai đề cập và cũng dành sự ưu tiên cho việc ôn thi đại học", Vân kể. Dù học chuyên Anh, Hải Đăng quyết định dự thi khối A (Toán, Lý, Hoá) và thường xuyên qua nhà cô bạn ôn chung bài môn Hoá học.

Khánh Vân và Hải Đăng bên nhau từ những ngày học cấp 3.

Một trong những thứ đánh dấu bước chuyển trong mối quan hệ của cả hai là chiếc bánh mì ngọt nhân kem hình con ốc. Lần đó, Vân đi học thêm về, khoảng 21-22h, cô nhân tiện mua bánh đem qua nhà cho anh bạn. Nhưng Vân chỉ "nhá máy", treo bánh trước cổng rồi chạy về trước khi Đăng ra bắt gặp.

"Về sau, anh kể rằng từ chiếc bánh tôi mua đó, anh bắt đầu xác định nghiêm túc theo đuổi tôi", Vân nói. Cô không nhớ chính xác "anh bạn thân" tỏ tình như thế nào, chỉ nhớ là đôi dòng tin nhắn đơn giản, ngại ngùng qua mạng xã hội Ola quen thuộc với giới 9X ngày đó. Nhưng cô nhớ rõ, ngày kỷ niệm cả hai chính thức hẹn hò là 5/2/2013.

Cái kết đẹp của "đôi bạn thân"

Hết cấp 3, Vân và Đăng đều đỗ đại học, cô trở thành sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm của Đại học Nông Lâm TP.HCM, anh theo học Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Sau hai năm đầu gần nhau vì đều ở làng đại học, TP Thủ Đức, đến năm 3, Đăng phải chuyển sang học ở cơ sở bên quận 10, song không chuyển nơi ở mà chấp nhận đều đặn đi học bằng xe buýt từ 4h30 mỗi ngày để được gần bạn gái. Bốn năm đại học không có người thân kề cận, cả hai vừa là người yêu, vừa nương tựa chăm sóc nhau mỗi khi ốm bệnh hay động viên nhau mùa thi cử, làm đồ án.

Đến khi ra trường đi làm, cặp đôi bằng tuổi từng nhiều lần tan hợp, cãi vã vì áp lực công việc, thời gian, nhưng cuối cùng vẫn chọn về bên nhau và tìm cách sửa chữa mối quan hệ.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 6/4 vừa qua.

Một trong những biến cố, về sau cũng là động lực thúc đẩy cả hai đi đến hôn nhân là việc mẹ Vân bị ung thư. Cả hai thu xếp công việc, cùng đưa bà đi chữa bệnh.

"Tôi thấy anh nắm tay đỡ mẹ tôi đưa đi khám, chờ đợi lấy thuốc và kiên nhẫn với bà. Tôi và anh cũng nhận ra mẹ yếu hơn trước, anh không muốn tôi cô đơn trên lễ đường (ba mẹ tôi chia tay từ lâu, tôi cũng xác định đám cưới sẽ không có sự tham dự của ba) nên sau khi mẹ dần hồi phục, tóc mọc lại để xuất hiện thật đẹp trong hôn lễ con gái, chúng tôi quyết định triển khai luôn đám cưới", Vân cho biết.

Hải Đăng cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch Trung Quốc.

Vào tháng 11/2024, cặp đôi cùng du lịch Thành Đô (Trung Quốc). Khi quay clip kỷ niệm, Đăng bí mật chuẩn bị màn cầu hôn Vân khi đến nhà sách Zhongshuge.

Biết bạn gái không thích gây chú ý chỗ đông người, anh tìm nơi yên tĩnh, rủ cô quay clip kỷ niệm rồi bất ngờ lấy ra chiếc nhẫn. Dù chuẩn bị từ trước, chàng trai Tây Ninh vẫn run run, lóng ngóng đeo nhẫn vào tay bạn gái khi cô đã "say yes" từ lâu. Ngày 5/2 vừa qua, đúng 12 năm hẹn hò, cả hai đăng ký kết hôn.

Trong mắt Vân, Đăng có vô vàn ưu điểm, từ tháo vát, thông minh, thích sạch sẽ, ngăn nắp, chịu thương chịu khó, chất phác đến yêu thương gia đình. Vân khẳng định chồng hiểu cô hơn bất cứ ai trên đời và có lòng tin tuyệt đối vào cô.

Một trong những điều nửa kia khiến Vân đặc biệt cảm động, luôn hiện lên trong đầu cô mỗi khi có người hỏi, là việc anh không thích vật nuôi vì ưa sạch sẽ nhưng đồng ý để cô làm công việc foster mèo (nhặt mèo bị bỏ rơi về và tìm chủ cho chúng).

Ba chú mèo đầu tiên Vân nhặt năm 2014 được cô giữ lại nuôi. Hơn 20 con sau đó, cô đăng tìm chủ tốt và chính Đăng cùng cô tận tay đem mèo tới bến đỗ mới.

"Tôi là người muốn nuôi và chơi với mèo nhiều nhất, nhưng người giữ vệ sinh, cho mèo ăn uống, đưa đi thú y khám sức khoẻ luôn là anh đảm nhận chính. Ba bé mèo nhận nuôi giờ cũng như con của chúng tôi, dù đi đâu, bận cỡ nào, anh cũng nhắc tôi nhớ cho mèo ăn uống", cô kể.

Hơn một thập kỷ bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm, với Khánh Vân và Hải Đăng, hôn nhân là cột mốc mới, cũng là điểm khởi đầu cho những thập kỷ khác đồng hành với nhau sau này.

"Gặp nhau khi còn mặc áo đồng phục học sinh, đến nay là áo cưới, tôi hy vọng sau này, chúng tôi có thể cùng nhau mặc những bộ đồ thật đẹp khác trong những giai đoạn của cuộc đời", Vân bày tỏ.

