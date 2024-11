Chủ quán ngỡ ngàng khi khách đặt trà sữa thêm “20 viên trân châu, thừa 1 viên báo cảnh sát”, diễn biến sau đó rất bất ngờ

Mới đây, một câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra tại Trung Quốc khi một khách hàng đặt trà sữa giao tận nhà kèm theo yêu cầu kỳ lạ. Theo đó, vị khách này đã ghi chú rõ ràng trong đơn hàng rằng ly trà sữa matcha size lớn, ít đá, ngọt vừa phải của mình chỉ được có đúng 20 viên trân châu. Điều đáng nói là người này còn dọa sẽ "báo cảnh sát" nếu phát hiện có bất kỳ viên trân châu nào dư ra.

Không may cho quán trà sữa, dường như nhân viên đã không để ý đến yêu cầu chi tiết này. Vị khách sau khi nhận được đồ uống đã ngay lập tức thể hiện sự bất mãn bằng cách đánh giá 3 sao trên nền tảng đặt hàng. Người này còn để lại bình luận phàn nàn rằng: "Nhân viên bận rộn đến mức không thể đếm được trân châu sao? Cần tuyển thêm người đi!".

Cốc trà sữa với yêu cầu rất ngang bướng: "Thêm 20 viên trân châu, thừa 1 viên báo cảnh sát".

Trước tình huống này, chủ quán trà sữa chỉ biết than thở: "Là người bán hàng, đôi khi tôi thực sự cảm thấy bất lực. Nền tảng cũng vô nguyên tắc khi bênh vực khách hàng một cách mù quáng". May mắn thay, nền tảng đặt hàng đã xử lý vụ việc một cách công bằng. Họ đã bác bỏ khiếu nại của vị khách “khó tính” với lý do: "Nội dung bạn khiếu nại không phù hợp với tiêu chuẩn, đánh giá sai sự thật hoặc đánh giá không phải do lỗi của người bán".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngán ngẩm trước hành động của vị khách "khó chiều".

Một số người bình luận: "Khu vực ghi chú không phải chỗ để ước nguyện", "Nên khiếu nại ngược lại khách hàng vì không thực hiện lời hứa báo cảnh sát. Nếu nền tảng không xử lý thì đúng là hai mặt", "Thật là lố bịch! Trên đời này đúng là có đủ loại người".

Nguồn: ETtoday

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn