Chủ quán ăn ở Hải Phòng bất ngờ nổi tiếng vì giống cầu thủ Mbappe

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Chàng trai Hải Phòng bỗng dưng nổi tiếng vì giống cầu thủ Mbappe: Nhờ ngoại hình giống tiền đạo Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp, Nguyễn Văn Thanh bất ngờ nổi tiếng, giúp quán ăn bình dân tại Hải Phòng đông khách.

Đầu tháng 6, đoạn video ghi cảnh một khách hàng gọi món "Mbappe cho một cháo lòng đầy đủ mang về" bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem.

Trong video, người đàn ông mặc áo đấu số 9 giống cầu thủ Kylian Mbappe đang đứng trong bếp chế biến món ăn. Khi anh quay đầu lại, nhiều người bất ngờ vì khuôn mặt, kiểu tóc và làn da ngăm của anh khá giống tiền đạo tuyển Pháp. Những video ghi lại cảnh anh mặc áo đấu số 9 sau đó cũng liên tục đạt hàng triệu lượt xem và tương tác.

Người trong video là Nguyễn Văn Thanh, 31 tuổi, chủ một quán ăn tối tại chợ Mép, xã Tứ Kỳ, Hải Phòng. Trước khi được cộng đồng mạng gọi là "Mbappe Việt Nam", anh chỉ nghĩ mình là một trong số nhiều người có gương mặt giống người nổi tiếng.

"Từ khoảng năm 2010-2011, bạn bè đã bảo tôi trông giống Mbappe. Nhưng khi đó tôi để kiểu tóc khác nên cũng không thấy giống lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là người giống người thôi, không để ý nhiều", Thanh kể với Tri Thức - Znews.

Đầu năm 2025, Thanh cùng người bạn Nguyễn Công Tuân, 33 tuổi, mở quán ăn chuyên phục vụ các món ăn địa phương. Quán bán từ 17h-22h30 hàng ngày, còn ban ngày cả hai nhận nấu cỗ cho các sự kiện ở địa phương. Trước khi mở quán, anh từng làm nhiều nghề như lao động ở nước ngoài, chụp ảnh cưới, livestream bán hàng và nhiều công việc tự do khác.

Chủ quán Nguyễn Văn Thanh bỗng nổi tiếng vì giống cầu thủ Kylian Mbappe.

Mọi kế hoạch ban đầu bất ngờ thay đổi sau đoạn video về Thanh lan truyền trên mạng xã hội. Hè năm ngoái, anh cạo đầu vì làm việc trong bếp nóng bức. Kiểu tóc mới khiến nhiều người nhận xét anh giống Mbappe hơn trước. "Hôm đó hai anh em làm việc đến khuya. Về nhà xem điện thoại, tôi thấy một video bỗng có rất nhiều lượt xem. Lúc đó mới biết video đã viral (thu hút sự quan tâm)", anh nói.

Phần lớn bình luận đều xoay quanh ngoại hình giống ngôi sao tuyển Pháp. Hiệu ứng này cũng giúp quán đông khách hơn. Nhiều người từ các địa phương khác, trong đó có cả Hà Nội, tìm đến chỉ để gặp chủ quán được gọi là "Mbappe Việt Nam".

Thời gian đầu, Thanh thừa nhận khá ngại khi liên tục được mọi người gọi là "Mbappe". Tuy nhiên, sau một thời gian, anh dần quen với sự chú ý này, không còn thấy ngượng ngùng mỗi khi được nhận ra trên đường. Điều anh nhớ nhất là nhiều trẻ em yêu bóng đá nhận ra mình trên đường rồi gọi lớn tên Mbappe.

Dù sự nổi tiếng giúp quán thu hút thêm khách, Thanh cho biết hiệu ứng chỉ ở mức nhất định vì đây vẫn là một quán ăn nhỏ ở vùng quê. Anh cũng từng nghĩ đến việc tận dụng sự chú ý của cộng đồng mạng để quảng bá nhiều hơn, nhưng do bận rộn với công việc nên chưa thể triển khai, chủ yếu chỉ ghi nhận lượng khách đến quán tăng so với trước.

Kiểu tóc ngắn càng khiến Thanh trông giống cầu thủ Kylian Mbappe.

Đến nay, Thanh vẫn giữ kiểu tóc giống Mbappe vì cho rằng nó mang lại nhiều điều tích cực. Anh cùng người bạn duy trì sản xuất video đều đặn nhưng không xây dựng kịch bản trước. Hai người thường cầm điện thoại lên, quay theo cảm hứng và trò chuyện tự nhiên. Mỗi video chỉ mất khoảng 3 phút để hoàn thành.

Theo chủ quán, mục tiêu lâu dài của hai người vẫn là xây dựng một kênh đủ ổn định để sau này quảng bá và bán các sản vật địa phương như kế hoạch ban đầu.

Ngoài công việc, Thanh là người yêu bóng đá và hâm mộ Arsenal. Trong thời gian World Cup 2026 diễn ra, anh cố gắng thực hiện thêm nhiều video mang màu sắc hài hước để mang đến tiếng cười cho người xem, dù quỹ thời gian khá hạn chế.

Tác giả: Châu Sa

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Nguồn tin: znews.vn