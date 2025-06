3 thiếu niên bị điện giật bên bờ kênh: Tiếng la hét khiến cả xóm kinh sợ, lao ra ngoài

Sự việc trong đoạn clip dưới đây xảy ra vào chiều ngày 12/6 tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì thời điểm trên, 3 thiếu niên có độ tuổi từ 13- 15, đi thả diều thì con diều bị mắc vào dây điện. Một em đã tìm được cây sào và cùng nhau tìm cách gỡ diều.

Trong quá trình này, luồng điện bất ngờ từ trên phóng xuống khiến cả 3 bị điện giật, ngã xuống đất. Phát hiện sự việc, một người phụ nữ la hét thất thanh, kêu cứu. Nhiều người xung quanh chạy tới tìm cách sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 2 nạn nhân bị bỏng nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, em còn lại bị thương nhẹ, đang theo dõi tại địa phương.

Được biết nơi xảy ra tai nạn là trên bờ kênh có đường dây điện cao thế. Con diều bị mắc vào đường dây điện cách mặt đất hơn 10m.

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, vào ngày 13/5, ba học sinh ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị phóng điện khi dùng gậy sắt lấy diều mắc trên đường dây điện 35kV, khiến một em tử vong. Còn vào tháng 4 vừa qua, một nam sinh 12 tuổi ở Bắc Giang bị giật điện khi dùng gậy inox gỡ diều.

Nhiều vụ tai nạn giật điện do gỡ diều xảy là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các phụ huynh trong việc giáo dục, nhắc nhở con em mình về sự nguy hiểm của hành động này: Không thả diều ở những nơi gần đường dây điện cao thể, không tìm cách gỡ diều mắc trên đường dây cao thế mà cần báo cho đơn vị quản lý để được xử lý.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn