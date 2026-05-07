Chủ nhà hàng gốc Việt tử vong tại nhà riêng cùng chồng con

Cảnh sát thành phố Houston, bang Texas, chiều 4/5 đến kiểm tra căn nhà số 2113 phố Kingston, nơi sinh sống của vợ chồng Matthew và Thy Mitchell cùng con gái 8 tuổi và con trai 4 tuổi, sau khi người thân thông báo không liên lạc được với họ.

Khi vào trong nhà, cảnh sát phát hiện thi thể 4 thành viên trong gia đình, đều có vết thương do đạn bắn. Dựa vào các bằng chứng ở hiện trường, điều tra viên nhận định người chồng đã sát hại vợ con rồi tự sát.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể 4 người trong gia đình ở phố Kingston, khu River Oaks, thành phố Houston. Ảnh: Houston Chronicle

Vợ chồng Mitchell là chủ hai nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Houston, gồm Traveler’s Table và Traveler’s Cart. Các nhà hàng của họ từng xuất hiện trong nhiều chương trình của Food Network.

Năm 2023, một đầu bếp của nhà hàng tham gia chương trình Tranh tài cùng Bobby Flay và đánh bại đầu bếp nổi tiếng này. Tuần trước, Thy Mitchell, người Mỹ gốc Việt, còn chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị Hiệp hội Nhà hàng Houston, với 50 chủ nhà hàng tham dự.

Vợ chồng Matthew và Thy Mitchell. Ảnh: Houston Chronicle

Một hàng xóm cho biết gia đình Mitchell mới chuyển đến khu vực này chưa lâu. "Thật đáng buồn. Tôi bàng hoàng khi hay tin những đứa trẻ thiệt mạng. Gần đây tôi còn thấy họ đi dạo gần nhà", người này nói.

Thảm kịch xảy ra 6 tháng sau vụ doanh nhân gốc Việt Paula Truong tự sát sau khi bắn chết chồng và hai con gái tại nhà riêng, gây rúng động California. Bà Truong từng sở hữu loạt cơ sở cà phê ở Mỹ, nhưng làm ăn thua lỗ, vỡ nợ sau đại dịch Covid-19.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: vnexpress.net