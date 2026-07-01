Chồng sát hại vợ rồi chụp hình đăng mạng xã hội

Chiều 1/7, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phong tỏa hiện trường là căn nhà trên đường 20 để khám nghiệm, điều tra vụ Giết người. Nạn nhân là người phụ nữ 33 tuổi.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Xuân MInh

Hơn 11h hôm nay, người dân sống gần hiện trường nghe tiếng cãi vã lớn từ một căn nhà. Ít phút sau, khi đến kiểm tra, người dân phát hiện thi thể phụ nữ nằm gục trong bếp với nhiều vết thương, trình báo cảnh sát.

Đạt, chồng của nạn nhân, sau khi gây án đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội rồi đến công an trình diện. Nguyên nhân ban đầu được cho là hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn tiếng rồi dẫn đến vụ việc.

Hàng xóm cho biết nạn nhân mới sinh con được vài tháng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Xuân Minh

Nguồn tin: vnexpress.net