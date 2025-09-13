Chồng liệt giường, con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Cầm trên tay tờ giấy nộp tiền tạm ứng viện phí 3 triệu đồng cho con trai cùng tờ giấy ngân hàng thông báo quá hạn trả tiền lãi vay 100 triệu đồng mà chị cầm cố ngôi nhà cũ kỹ để có tiền thuốc men, chữa trị cho chồng và con, chị Hoa òa khóc vì không biết xoay xở tiền ở đâu. “Nơi mô mượn được thì cũng đã mượn hết rồi, tôi ước chi cắt được một phần cơ thể của mình để đổi lấy cơn đau cho chồng và con…”, chị Hoa nói.

Nhiều năm nay, chi phí thuốc men cho chồng, cơm cháo của cả nhà đều phụ thuộc vào tiền chị Hoa kiếm được từ công việc rửa bát cho các quán ăn trong vùng. Nhưng từ khi con trai phát bệnh, nhập viện điều trị thường xuyên gần 1 năm nay, chị Hoa phải nghỉ việc để chăm chồng con. Gánh nặng chồng lên gánh nặng, cuộc sống của gia đình chị Hoa giờ đang dần bế tắc.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25:43.

Tác giả: VĂN THẮNG

Nguồn tin: sggp.org.vn