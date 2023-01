Chồng đi xa, về nhà phát hiện vợ và 2 con tử vong

Vào sáng cùng ngày, người chồng đi làm về gọi cửa nhưng bên trong không ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đã phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ (chị N, 39 tuổi) cùng 2 người con đã tử vong trong nhà. Sự việc ngay sau đó được trình báo cho công an địa phương và các cơ quan chức năng đến điều tra, xác minh.

Một vụ án mạng tại Đồng Nai trước đó (ảnh minh hoạ)

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Bước đầu công an nhận định chị N. và 2 người con đã tử vong cách đó chưa lâu. Trong đó, chị N. nghi tử vong do thắt cổ.

Được biết, gia đình chị N. có 2 người con, chồng chị làm nghề tài xế xe tải thường đi làm dài ngày mới về nhà. Sáng 29-1, khi chồng chị này về thăm nhà thì phát hiện sự việc đau lòng.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động