Chơi thiếu người, CLB Thanh Hóa hòa đáng tiếc trước CLB TP.HCM

CLB Thanh Hóa 1-1 CLB TP.HCM

Việc 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm đầu là Bình Dương và Nam Định gặp nhau ở vòng 6 Night Wolf V.League 1 2023/24 là cơ hội cho CLB Thanh Hóa chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, hành trình kiếm 3 điểm trên sân nhà trong cuộc tiếp đón CLB TP.HCM không dễ dàng đối với đội bóng xứ Thanh.

Đội chủ nhà gặp bất lợi sớm khi Nguyễn Thanh Long nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 30. Hậu vệ của CLB Thanh Hóa phạm lỗi, ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối thủ và xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Điều này khiến đội bóng xứ Thanh phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Rimario ghi bàn nhưng không đủ giúp CLB Thanh Hóa thắng trận. (Ảnh: VPF)

Dù vậy, CLB Thanh Hóa vẫn chơi tốt. Chính các học trò của huấn luyện viên Velizar Popov mới là đội chiếm ưu thế trên sân. Họ kiểm soát bóng và tạo ra không ít cơ hội. Đội chủ nhà suýt có bàn thắng với cú sút trúng xà của Rimario Gordon.

Phút 77, các khán giả trên sân Thanh Hóa phấn khích khi đội nhà mở tỉ số. Trọng tài xác định cầu thủ CLB TP.HCM phạm lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Rimario thực hiện thành công cú đá phạt đền.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không bảo vệ được thành quả. Họ để Hồ Tuấn Tài gỡ hòa sau đó vài phút. Đây là bàn thua có phần đáng tiếc đối với CLB Thanh Hóa khi cú sút của tiền đạo TP.HCM đập chân Đinh Tiến Thành, tạo thành đường bóng khó. CLB Thanh Hóa và CLB TP.HCM rời sân với tỉ số hòa 1-1.

Kết quả: CLB Thanh Hóa 1-1 CLB TP.HCM

Ghi bàn

Thanh Hóa: Rimario (77')

TP.HCM: Tuấn Tài (81')

