Cho vay nặng lãi 530%

Ngày 16/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn ở Ninh Bình và Phạm Huỳnh Thanh Trúc ở Kiên Giang liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.

Tuấn và Trúc sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn TP Huế. Sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.

Với khách vay lần đầu, Tuấn và Trúc thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí 10%. Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Trường hợp chậm trả, Tuấn và Trúc liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Tác giả: Võ Thạnh

