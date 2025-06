Bóc gỡ băng tội phạm “tín dụng đen” có vũ khí quân dụng

Pháp luật

Ngày 30/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng (từ ngày 1/7/2025 là Công an TP Cần Thơ) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam; khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) nhóm đối tượng về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch nhân sự”; “Cướp tài sản”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.