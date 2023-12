Chợ trăm tỷ xây 6 năm vẫn chưa xong

Mặt trước chợ Hoàng Mai được chủ đầu tư cho hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành hết các hạng mục. Ảnh: Điền Bắc.

Dự án đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Hoàng Mai (gọi tắt là Dự án chợ Hoàng Mai) được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 5/5/2017. Dự án chợ Hoàng Mai do Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An - Hoàng Mai (HTX Hải An - Hoàng Mai) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng công trình trung tâm thương mại và chợ có quy mô 17 ki ốt 5 tầng, 28 ki ốt 3 tầng, 80 ki ốt 2 tầng, 67 quầy hàng và 210 điểm kinh doanh truyền thống được thực hiện trên diện tích 1,08ha (tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) với tổng mức đầu tư hơn 152,4 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2019. Tuy nhiên, đến thời hạn trên, do dự án vẫn chưa hoàn thành nên ngày 25/3/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 775 về việc điều chỉnh chủ trương, gia hạn thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2021.

Thế nhưng, một lần nữa dự án này vẫn không triển khai thực hiện đúng tiến độ. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra. Và một lần nữa, Dự án chợ Hoàng Mai được tỉnh Nghệ An cho phép gia hạn tiến độ xây dựng thêm 12 tháng kể từ ngày 30/9/2023. Sau khi được gia hạn lần 3, UBND tỉnh Nghệ An đã giao các địa phương liên quan đến dự án giám sát, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành đúng thời hạn; phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thực tế, dù chưa hoàn thành nhưng Dự án chợ Hoàng Mai đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động một phần (gồm các ki ốt 5 tầng mặt tiền QL1A, và một số quầy hàng nhỏ lẻ phía trong…), các phần còn lại của dự án đã được chủ đầu tư xây thô và bỏ hoang lâu ngày.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Ngọc Tới - Tổng Giám đốc HTX Hải An - Hoàng Mai thông tin: Dự án chưa hoàn thành đúng tiến độ như đã đề ra do nhà đầu tư đang có một số khó khăn cần giải quyết như, về hiện trạng hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội khu vực quanh dự án. Ông Tới nêu ví dụ, khi nhà đầu tư đề xuất và thực hiện đầu tư dự án với kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh, cụ thể là các tuyến đường (gồm: Đường quy hoạch rộng 18m phía Đông Nam; đường quy hoạch rộng 24m phía Đông Bắc và đường quy hoạch rộng 13,5m phía Tây Nam) sẽ được nhà nước đầu tư; giúp kết nối khu vực dự án với các khu dân cư xung quanh thị xã Hoàng Mai tạo thuận lợi về giao thông, nhân dân, khách hàng sẽ dễ dàng tiếp cận chợ Hoàng Mai, tiểu thương thuận lợi trong việc buôn bán, kéo theo sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực xung quanh dự án.

Tuy nhiên, đến nay các tuyến đường quy hoạch nêu trên vẫn chưa hoàn thành, dẫn đến kinh tế - xã hội khu vực xung quanh dự án phát triển chậm, tiểu thương buôn bán ế ẩm, có hiện tượng bỏ điểm kinh doanh và nhiều điểm kinh doanh trong đình chợ, ki ốt xung quanh chưa được cho thuê, do đó, ảnh hưởng đến tiến độ.

Ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Dự án chợ Hoàng Mai hiện đang nằm trong danh mục các dự án chậm tiến độ và đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép gia hạn thêm 12 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn mà chủ đầu tư không hoàn thành thì chúng tôi sẽ có báo cáo tham mưu gửi UBND tỉnh xử lý theo quy định.

