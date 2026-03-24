Chìm tàu hút cát trên sông Hồng, tìm thấy 1 thi thể, 1 người còn mất tích

Hiện trường nơi xảy ra chìm tàu - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Chiều 23-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu hút cát trên sông Hồng.

Trước đó sáng cùng ngày, một tàu hút cát bị chìm trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Thành (tỉnh Phú Thọ), khiến hai người mất tích.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương điều động 16 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Theo cơ quan công an, khu vực tàu chìm có nước chảy xiết, phương tiện bị nạn kích thước lớn, tải trọng nặng, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng nỗ lực triển khai biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tìm kiếm xuyên trưa. Đến chiều 23-3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại và triển khai phương án trục vớt tàu.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa thi thể một nạn nhân lên bờ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ