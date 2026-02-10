Chìm tàu ngoài khơi Libya, hàng chục người thiệt mạng

Người di cư được giải cứu trên biển ở ngoài khơi bờ biển Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo IOM, chiếc thuyền cao su chở khoảng 55 người di cư và tị nạn mang quốc tịch các nước châu Phi rời thị trấn Al-Zawiya (miền Tây Libya) vào khoảng 23h ngày 5/2 (giờ địa phương). Sau khoảng 6 giờ lênh đênh trên biển, thuyền bắt đầu bị nước tràn vào và bị lật ở phía Bắc thị trấn Zuwara vào sáng 6/2.

Hai phụ nữ Nigeria được lực lượng Libya cứu sống trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Một người cho biết đã mất chồng, người còn lại nói rằng 2 con nhỏ của mình đã thiệt mạng trong thảm kịch. IOM đã cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp cho các nạn nhân sau khi cập bờ.

Đại diện IOM bày tỏ thương tiếc trước vụ việc thương tâm xảy ra trên tuyến đường Địa Trung Hải, đồng thời cảnh báo các mạng lưới buôn người và đưa người di cư trái phép đang tiếp tục lợi dụng tình cảnh khó khăn của người dân, tổ chức các chuyến vượt biển trên những con thuyền cũ nát, không đủ điều kiện an toàn, khiến họ đối mặt với nguy cơ tử vong và bị bạo hành nghiêm trọng.

Cơ quan này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các đường dây buôn người, đồng thời mở rộng các con đường di cư hợp pháp và an toàn để giảm thiểu rủi ro và cứu sống nhiều sinh mạng.

Libya những năm gần đây trở thành điểm trung chuyển chính của người di cư từ châu Phi và Trung Đông tìm đường sang châu Âu, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này vẫn chìm trong bất ổn kể từ sau biến động chính trị năm 2011. Liên hợp quốc cho biết những người bị chặn lại và đưa trở về Libya thường bị giam giữ trong các trung tâm tạm giữ với điều kiện tồi tệ, nơi xảy ra các hành vi cưỡng bức lao động, đánh đập, xâm hại và tra tấn.

