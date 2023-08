Chiều tối nay 30-8, Nam Bộ có nơi mưa rất to

Mưa tại Nam Bộ còn kéo dài Còn theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 31 - 34 độ C. Ngày và đêm nay, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Đơn vị này cũng dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.