Chiến lược 3 bước giúp giảm hiệu quả lớp mỡ hông "cứng đầu"

Không ít người trong chúng ta rơi vào tình huống trớ trêu: cân nặng giảm rõ rệt, vóc dáng có phần gọn gàng hơn nhưng lớp mỡ thừa quanh hông và eo gần như không thay đổi. Phần mỡ tích tụ này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất kiên nhẫn, thậm chí nghi ngờ hiệu quả của chế độ ăn kiêng và tập luyện đang theo đuổi.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và thể hình, đây không phải là hiện tượng hiếm gặp mà là kết quả của cơ chế sinh học tự nhiên liên quan đến hormone và yếu tố di truyền. Đáng chú ý, nhiều phương pháp giảm mỡ phổ biến hiện nay, đặc biệt là các bài tập “đốt mỡ tại chỗ,” thực chất không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Vậy vì sao mỡ hông lại “cứng đầu” đến vậy? Và đâu mới là cách tiếp cận đúng, giúp cải thiện vùng này một cách bền vững thay vì tốn công vô ích?

Mỡ hông hình thành như thế nào?

Về mặt giải phẫu, mỡ hông là lớp mỡ bao phủ vùng cơ mông, phần trên và ngoài của đùi. Hai yếu tố chính khiến khu vực này dễ tích mỡ hơn ở phụ nữ gồm:

Hormone estrogen

Estrogen đóng vai trò điều phối phân bố mỡ trong cơ thể. Một trong những chức năng quan trọng của hormone này là tích trữ năng lượng phục vụ sinh sản. Vì vậy, mỡ thường tập trung nhiều ở hông, mông và đùi - tạo nên dáng người “quả lê” đặc trưng ở nữ giới.

Yếu tố di truyền

Cơ địa mỗi người quyết định vị trí và số lượng tế bào mỡ. Nếu trong gia đình có xu hướng tích mỡ vùng hông, khả năng cao bạn cũng gặp tình trạng tương tự.

Hiểu rõ hai yếu tố này giúp lý giải vì sao chỉ tập trung vào các bài tập vùng hông thường không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

“Giảm mỡ cục bộ” - quan niệm sai lầm phổ biến

Một trong những hiểu lầm lớn nhất là có thể “đốt mỡ đúng chỗ” bằng cách tập trung luyện tập vùng đó. Trên thực tế, cơ thể không hoạt động theo cách này.

Khi cần năng lượng, cơ thể sẽ huy động mỡ từ nhiều vùng khác nhau, tùy thuộc vào yếu tố nội tiết và di truyền. Ở phụ nữ, mỡ thường được “giữ lại” lâu hơn ở hông và đùi do ảnh hưởng của estrogen - như một dạng dự trữ năng lượng sinh học (theo các nghiên cứu công bố trên Tạp chí khoa học MDPI).

Vì vậy, mục tiêu đúng không phải là giảm mỡ tại một điểm, mà là giảm mỡ toàn thân kết hợp tăng cơ để cải thiện hình dáng.

Chiến lược 3 bước giúp giảm mỡ hông hiệu quả

Muốn cải thiện vùng hông, cần tiếp cận theo hướng tổng thể thay vì “đánh lẻ” từng vùng.

Bước 1: Thâm hụt calo - yếu tố quyết định

Chế độ ăn đóng vai trò then chốt trong việc giảm tỷ lệ mỡ toàn thân.

Trước hết, cần tạo thâm hụt calo bằng cách tiêu thụ ít năng lượng hơn so với mức cơ thể sử dụng. Đây là điều kiện cần để cơ thể bắt đầu đốt mỡ.

Bên cạnh đó, nên hạn chế tinh bột tinh chế và đường như bánh mì trắng, đồ ngọt, nước có đường… vì chúng có thể làm tăng insulin và thúc đẩy tích mỡ, đặc biệt ở phần thân dưới.

Chế độ ăn đóng vai trò then chốt trong việc giảm tỷ lệ mỡ toàn thân.

Protein là thành phần không thể thiếu, giúp duy trì khối cơ và tăng cảm giác no. Các nguồn protein tốt gồm trứng, thịt gà, cá và các loại đậu.

Ngoài ra, thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Uống đủ nước cũng góp phần cải thiện trao đổi chất và giảm tích nước trong cơ thể.

Bước 2: Tập luyện đúng cách- đốt mỡ và định hình cơ thể

Không có bài tập nào “đốt mỡ hông” riêng lẻ, nhưng tập luyện đúng cách sẽ giúp giảm mỡ và định hình vùng này rõ rệt. Một chương trình tập luyện hiệu quả cần kết hợp giữa cardio và tập sức mạnh.

Các bài tập cardio như chạy bộ, đi bộ nhanh, đạp xe giúp đốt cháy calo toàn thân. Đặc biệt, tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) 2-3 lần mỗi tuần có thể tăng tốc độ trao đổi chất và thúc đẩy đốt mỡ.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất để tạo hình vùng hông là tập luyện sức mạnh. Các bài tập tác động vào cơ mông và chân giúp tăng khối cơ ở các vùng này, từ đó tạo đường nét săn chắc, nâng cao và gọn gàng hơn.

Những bài tập hiệu quả bao gồm squats, lunges, glute bridges, deadlifts và step-ups. Đây đều là các động tác tác động nhiều nhóm cơ cùng lúc, giúp tối ưu hiệu quả đốt mỡ và định hình cơ thể.

Bước 3. Lối sống - yếu tố quyết định lâu dài

Nhiều người ăn uống và tập luyện đúng nhưng vẫn khó giảm mỡ, nguyên nhân có thể đến từ thói quen sinh hoạt.

Căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol, từ đó thúc đẩy tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng và hông. Việc duy trì trạng thái tinh thần ổn định thông qua thiền, yoga hoặc các hoạt động thư giãn là rất cần thiết.

Giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng. Thiếu ngủ làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác thèm ăn và khiến cơ thể dễ tích mỡ hơn. Nên duy trì 7-8 tiếng ngủ mỗi đêm.

Quan trọng nhất là sự kiên trì. Vùng hông thường là nơi giảm mỡ chậm nhất, đặc biệt ở phụ nữ. Tuy nhiên, nếu duy trì đều đặn các thói quen lành mạnh, bạn sẽ đạt kết quả mong muốn.

Giảm mỡ vùng hông không phải là câu chuyện của riêng một nhóm cơ, mà là quá trình chăm sóc toàn diện cơ thể. Khi tỷ lệ mỡ giảm xuống và khối cơ tăng lên, vùng hông sẽ dần trở nên gọn gàng, săn chắc hơn.

Khi giảm mỡ toàn thân thông qua chế độ ăn hợp lý và đồng thời tăng cường cơ bắp bằng tập luyện khoa học, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một vóc dáng cân đối hơn.

Đây không phải là hành trình ngắn hạn, nhưng với cách tiếp cận đúng và sự kiên trì, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành được mục tiêu giảm mỡ hông để sở hữu vóc dáng thon thả./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn