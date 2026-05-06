Chiêm ngưỡng "cụ" khế hơn 400 năm tuổi, hình dáng kì lạ ở Nghệ An

Nói về cây khế cổ này, ông Hoàng Văn Kiểm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương (tỉnh Nghệ An) - cho biết, theo tài liệu khảo cứu, dòng họ Hoàng đã có mặt ở đây đến nay là đời thứ 19. Vào năm 1848, dòng họ quyết định xây lăng mộ tổ ở đây. Nếu tính mỗi đời 20-25 năm, dòng họ này đã có mặt tại đây trên dưới 400 năm. Vì vậy, cây khế cũng khoảng từng đó năm tuổi.