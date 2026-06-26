Chiếc ba lô của người đàn ông 35 tuổi khiến công an lần ra vụ việc "động trời" trong nhà nghỉ

Ngày 26/6, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an xã Thường Tín kịp thời phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt trong nhà nghỉ. Ảnh: CA TP Hà Nội.

Khoảng 22h30 ngày 20/6 tổ công tác kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Minh Thủy (SN 1990) và phát hiện trong ba lô có dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua đấu tranh, Thủy khai nhận đang đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thường Tín để sử dụng ma túy cùng bạn.

Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra phòng nghỉ liên quan và phát hiện, bắt giữ thêm Nguyễn Văn Tú (SN 1996) và Lương Thị Hương (SN 1999), cùng trú tại xã Hồng Vân, có hành vi liên quan đến việc sử dụng trái phép chất m.a tú.y.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, các đối tượng đã được bàn giao cho Công an xã Thường Tín tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn