Chia sẻ kết quả triển khai các giải pháp phát triển mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em

Quang cảnh chương trình

Phòng, chống đuối nước trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm bảo đảm quyền sống còn, an toàn sinh mạng của trẻ em. Hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em ngày càng hoàn thiện. Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với các mục tiêu giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước, dạy kỹ năng an toàn, dạy bơi cho trẻ em.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu

Bộ LĐTBXH đã phối hợp cùng với 9 Bộ, ngành ký kết Kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp, mô hình phòng chống đuối nước trẻ em.

Kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em đã lựa chọn can thiệp tại 12 tỉnh có tỉ lệ đuối nước cao trên cả nước, ưu tiên các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và có nhiều người dân tộc thiểu số. Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá, Hoa Kỳ đã dạy bơi an toàn cho 14.556 trẻ em từ 6-15 tuổi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 32.900 trẻ em; đồng thời hỗ trợ lắp đặt mới 14 bể bơi và huy động hơn 55 bể bơi địa phương để tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em… Đến nay, tỷ lệ trẻ em đuối nước đã giảm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Tại Nghệ An, trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh có 45 – 50 vụ tại nạn trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều Kế hoạch, Công điện tăng cường thực hiện các Chương trình, giải pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, tỷ lệ trẻ em từ 6 đến 15 tuổi biết bơi từ 30% vào năm 2019 đã tăng lên gấp đôi (60%) vào năm 2023; tỷ lệ trẻ em bị đuối nước đã giảm đáng kể, từ năm 2021 đến nay, hàng năm tỉnh Nghệ An giảm từ 8-10% số lượng trẻ em tử vong do đuối nước.

Trong thành quả chung đó, tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh do Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá, Hoa Kỳ tài trợ để hỗ trợ dạy bơi an toàn, miễn phí cho hơn 4.000 trẻ em, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 5.400 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, tại 16 xã thuộc 4 huyện Diễn Châu, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành. Với sự hỗ trợ ý nghĩa này đã nâng cao môi trường sống, tác động lớn trong thay đổi nhận thức của trẻ em, phụ huynh và toàn xã hội.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ về kinh phí, kỹ thuật của các Bộ, ban, ngành Trung ương, Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá, Hoa Kỳ, các tổ chức Quốc tế và các tập thể, cá hân hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Bà Kelly Larson - Giám đốc Chương trình phòng chống tai nạn thương tích, Quỹ từ thiện Bloomberg phát biểu

Bà Kelly Larson - Giám đốc Chương trình phòng chống tai nạn thương tích, Quỹ từ thiện Bloomberg ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng, chống đuối nước của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Tỉnh nghệ An đã tổ chức các chương trình xây dựng bể bơi và dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, đây là những việc làm hết sức ấn tượng. Bà Kelly Larson đánh giá Việt Nam là một mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống đuối nước. Về phía tổ chức cam kết đưa bài học kinh nghiệm của Việt Nam tới các quốc gia trên thế giới để phòng chống đuối nước.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Tại chương trình, đại diện các ngành đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức của các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em, cộng đồng về phòng, chống đuối nước ở trẻ em; triển khai các hoạt động can thiệp loại bỏ nguy cơ gây đuối nước trẻ em, làm biển báo tại nơi nước sâu, nguy hiểm, rào ao, lấp các hố nước, làm nắp cống. Triển khai hoạt động tư vấn, giáo dục, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại trường học, cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; hoàn thiện và thực thi các quy định an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt khi tham gia giao thông đường thuỷ; triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trong thiên tai, bão lũ; triển khai công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các quy định an toàn về phòng chống đuối nước trẻ em và nghiên cứu thu thập thông tin số liệu về phòng, chống đuối nước trẻ em… Qua đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt được mục tiêu phòng chống đuối nước ở trẻ em đã đề ra.

Ban Tổ chức Chương trình tặng quà cho các đại diện các tổ chức quốc tế

Ngày 20/7/2024, sự kiện “Ngày hội Gia đình phòng, chống đuối nước trẻ em” hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước 2024 sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hoá tỉnh Nghệ An - TP. Vinh, Nghệ An với nhiều hoạt động tương tác cho cả gia đình.

Sự kiện được tổ chức bởi Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ; Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids, với chủ đề “Đuối Nước - Khoảnh Khắc Sinh tồn”.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn