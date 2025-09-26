Chỉ 1 trận pickleball giao lưu, tôi hiểu vì sao chồng mình dạo gần đây mê đắm vợ 1 cách lạ lùng

Hai vợ chồng tôi đã ngoài 40, cưới nhau được hơn 20 năm. Như nhiều gia đình khác, chúng tôi đi qua đủ những thăng trầm: Từ lúc mới cưới ngọt ngào, đến giai đoạn lo toan con cái, rồi cả những năm tháng cơm áo gạo tiền làm tình cảm dần nhạt.

Có những ngày, anh lẳng lặng sang giường khác ngủ vì bảo nóng, tôi xem phim đêm, anh làm việc muộn... Có những cuối tuần, anh chọn đi đánh cờ, đi cà phê với bạn bè thay vì đưa vợ ra ngoài. Tôi cũng chẳng trách, chỉ nghĩ “chắc hôn nhân đến tuổi này thì ai cũng vậy”, tôi tự tìm niềm vui cho mình. Sự thân mật xưa kia dần biến mất, thay vào đó là một cuộc sống đều đều, không còn nhiều bất ngờ.

Ấy thế mà vài tháng gần đây, tôi thấy anh thay đổi hẳn. Anh đòi ngủ chung trở lại, sáng cuối tuần rủ tôi đi ăn phở, cà phê, thậm chí còn hỏi có muốn đi xem phim không. Nhìn anh hồ hởi như thời thanh niên, tôi vừa mừng, vừa thắc mắc: Chuyện gì khiến chồng bỗng “mê” vợ trở lại như thế?

Câu trả lời đến trong một dịp rất tình cờ.

Tòa nhà nơi chúng tôi sống tổ chức trận pickleball giao lưu. Thú thực, tôi trước giờ chỉ chăm gia đình, chẳng mấy khi thể hiện. Nhưng hôm ấy, tôi đánh khá hăng, phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội và giúp đội giành chiến thắng. Sau trận, cả nhóm kéo nhau đi ăn uống. Cô hàng xóm ngồi cạnh còn khen tôi “năng động, tự tin quá, nhìn chẳng khác gì gái đôi mươi”.

Ảnh minh họa

Lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt chồng nhìn mình. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy anh nhìn tôi như thế – một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, say mê, như thể anh đang ngắm người yêu năm nào. Tôi thoáng ngượng ngùng, bối rối y hệt cô gái trẻ vừa được tỏ tình.

Sau đó, nhiều người trong đội bóng còn trêu: “Chị giỏi thế này, phải giữ kỹ nhé, nhiều anh muốn xin chung đội lắm đấy!”. Tôi cười xòa, nhưng chồng lại ghé tai nói nhỏ: “Đấy, em thấy chưa, bây giờ anh phải giành em về lại cho bằng được”.

Tôi mới hiểu, chính pickleball đã cho chồng cơ hội nhìn tôi bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Không chỉ là bà nội trợ quanh quẩn bếp núc, tôi còn có thể tự tin, năng động, thậm chí được người khác ngưỡng mộ. Và trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra người vợ bên cạnh mình không hề mờ nhạt như anh từng nghĩ.

Hóa ra, đôi khi tình yêu chỉ cần một “cú giao bóng” khác đi, một góc nhìn mới mẻ, là có thể khiến vợ chồng yêu lại từ đầu. Sau 20 năm hôn nhân, tôi không ngờ có ngày lại thấy ánh mắt của chồng dành cho mình rực rỡ đến thế.

Và có lẽ, cũng nhờ pickleball, chúng tôi đã tìm lại được sự gắn kết mà cả hai từng lạc mất suốt bao năm.

Tác giả: Chính Khê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn