Chém em dâu vì mâu thuẫn chuyện dọn cơm

Ngay từ sớm, chị Ng. cùng bố chồng và vài người thân đã đến TAND tỉnh Nghệ An. Vì đang mang thai nên chị Ng. tỏ vẻ mệt mỏi. Người thân cho hay, sau khi bị anh chồng chém nhiều nhát vào đầu và tay, chị phải điều trị tại bệnh viện một thời gian. May mắn giữ được tính mạng nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với chị là 26%.

Sau vụ việc, vợ chồng chị cũng xin phép bố mẹ chồng dọn ra ở riêng. Dù bị anh chồng chém nhiều nhát nhưng chị nhiều lần xin tòa phúc thẩm xem xét giảm án cho bị cáo.

Theo chị, họ có mối quan hệ anh chồng - em dâu, hơn nữa người anh chồng bị bệnh động kinh đã lâu, sức khỏe yếu. Chị mong anh chồng sớm có cơ hội sửa sai, bởi mâu thuẫn giữa hai người cũng chỉ vì chuyện dọn cơm.

Bị cáo Đinh Hữu Tình (giữa) tại phiên tòa

Liên quan đến vụ án, trưa ngày 21/6/2022, thấy chị Ng. nấu cơm xong thì Tình bảo dọn cơm ăn. Do đang bế con nhỏ nên chị Ng. nói với anh chồng “tự bới mà ăn”.

Tình không chịu mà vẫn tiếp tục yêu cầu em dâu dọn cơm cho mình ăn. Tuy nhiên, vì dỗ con mãi không nín lại bị anh chồng quát nạt nên chị Ng. bực tức nói “muốn ăn thì lấy vợ về hắn dọn cho mà mà ăn”.

Do đứa con càng khóc lớn nên chị Ng. bế con ra sân. Lúc này, Tình chạy đi lấy con dao, chém liên tiếp vào đầu và tay em dâu. Sợ Tình chém trúng con mình nên chị Ng. bế con chạy sang hàng xóm kêu cứu.

Lúc này, Tình tiếp tục đuổi theo, chém thêm 3 phát vào đầu em dâu. Sự việc chỉ dừng lại khi được hàng xóm can ngăn.

Cơ quan chức năng xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bị hại là 26%. Sau khi xảy ra vụ án, Tình được xác định bị bệnh động kinh, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đinh Hữu Tình 8 năm tù về tội Giết người. Sau đó, người giám hộ của bị cáo đã có đơn kháng cáo đề nghị xem xét cho Tình được đi chữa bệnh hoặc giảm án cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bố của bị cáo cũng là người giám hộ của Tình giữ nguyên nội dung kháng cáo. Ông cho biết con mình bị bệnh động kinh đã lâu nên gia đình muốn đưa đi chữa bệnh.

Phát biểu tại phiên tòa, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Chị cũng nhận một phần trách nhiệm vì đã có lời nói không khéo khiến anh chồng có hành động thiếu kiểm soát. Bên cạnh đó, bị hại cũng xác nhận người giám hộ của bị cáo đã bồi thường tiền thuốc men, tiền viện cho chị.

Quá trình đợi Tòa vào nghị án, bên hành lang phòng xử án, bố của bị cáo buồn rầu cho biết Tình phát bệnh động kinh khi đang học cấp 3. Thời điểm đó do bị nhẹ nên Tình vẫn tiếp tục đến trường. Nhưng khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, Tình phát bệnh nên không vào phòng thi.

Những năm sau đó, bệnh của Tình ngày càng nặng hơn. Gia đình đã đưa xuống bệnh viện điều trị, uống thuốc nhưng không khỏi.

Từ ngày con bị tạm giam, người cha nhiều lần xuống thăm gặp, gửi tiền để Tình mua thuốc uống. Bởi, quá trình tạm giam, Tình nhiều lần phát bệnh, ngất đi. Người cha tâm tư, cũng vì bệnh tình nên chỉ sau khoảng 3-4 tháng chung sống, vợ của Tình quyết định ly hôn. Sau đó, bị cáo có mấy lần đi hỏi vợ nhưng đều bị các cô gái từ chối.

“Giờ đây, tôi chỉ mong con được giảm án để gia đình sớm đưa đi điều trị, chăm sóc cho nó. Biết rằng hành vi của con là vi phạm pháp luật nhưng nhìn con ngơ ngơ tại tòa, chúng tôi cũng xót lắm”, người giám hộ của bị cáo lo lắng.

Xét thấy tại phiên tòa này bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của người giám hộ của bị cáo, giảm án từ 8 năm xuống 7 năm tù cho Đinh Hữu Tình về tội Giết người.

Tác giả: Gia Ân- Huyền Trang

Nguồn tin: congly.vn