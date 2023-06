Truy nã đối tượng chém người, hết sức nguy hiểm đang lẩn trốn

Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, ngày 13/9/2022, tại sảnh chung cư CT12C, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Phạm Ngọc Trực đã dùng dao chém anh D (sinh năm 1989 ở quân Thanh Xuân, Hà Nội) rồi đập phá xe ô tô của nạn nhân.

Ngày 9/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 27/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi bị can Phạm Ngọc Trực với tội danh nêu trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu.

Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Ngọc Trực. Đồng thời thông báo để người dân biết, Trực là đối tượng hết sức nguy hiểm, sẵn sàng gây thương tích cho người khác. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

