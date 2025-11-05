Cháy viện dưỡng lão, ít nhất 10 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 4/11 (giờ địa phương), tức 2h45 ngày 5/11 theo giờ Việt Nam, tại một viện dưỡng lão ở thành phố Tuzla, miền Bắc Bosnia và Herzegovina.

Ngọn lửa được cho là bùng phát tại khu vực tầng trệt, sau đó nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà, nơi có hàng chục người cao tuổi đang nghỉ ngơi.

Lực lượng cứu hỏa được huy động đến hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Sau khoảng một giờ nỗ lực, đám cháy mới được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 20 người khác bị thương. Đài truyền hình liên bang Bosnia (Federalna TV) cho biết, 3 nạn nhân bị thương đang được điều trị tích cực.

Bà Ersija Aščerić Mujedinović, người phát ngôn của Bệnh viện Lâm sàng Đại học Tuzla, xác nhận rằng phần lớn các nạn nhân bị ngộ độc khí CO, hiện đang được điều trị tại khoa nội, khoa hồi sức tích cực và khoa cấp cứu.

“Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hít phải khói độc, có người nguy kịch. Các bác sĩ đang tích cực điều trị và theo dõi sát sao,” bà Mujedinović cho biết.

Giới chức địa phương hiện chưa công bố nguyên nhân vụ cháy, song khẳng định cuộc điều tra đã được mở để xác định nguồn phát hỏa và trách nhiệm của các bên liên quan.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Một số nhân chứng cho biết mùi khói lan rất nhanh, khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy toàn bộ khu vực tầng trệt bị cháy đen, nhiều phần mái bị sập, các nhân viên cứu hộ phải đeo mặt nạ chống khói để tiếp cận khu vực bên trong.

Hiện chính quyền thành phố Tuzla đã chỉ đạo hỗ trợ y tế và tâm lý cho các nạn nhân sống sót, đồng thời tạm thời di dời người cao tuổi còn lại đến các cơ sở chăm sóc khác.

