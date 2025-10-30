Bức xúc vì gần một nghìn con lợn sữa chết cháy không tiêu hủy kịp thời gây ô nhiễm

Quá bức xúc với mùi hôi thối từ trang trại lợn Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN nên người dân thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân (Thanh Hóa) lập lán phản đối.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, sáng 30/10, hàng trăm người dân tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân (Thanh Hóa) đã tập trung tại khu vực đồi mía ở tuyến đường dẫn vào khu trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN để phản đối việc đơn vị này gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Hồng Chuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN cho hay: Trang trại lợn của Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN hoạt động từ 2023, mỗi năm nuôi hai lứa khoảng 30 nghìn con lợn sữa và lợn thịt. Thời gian vừa qua, trang trại xảy ra hỏa hoạn nên gần 1.000 con lợn sữa bị chết cháy. Do chờ cơ quan chức năng điều tra và cán bộ bảo hiểm thẩm định nên chưa chôn cất kịp thời đã gây ra mùi hôi thối nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực trang trại.

“Tôi hứa với người dân, những ngày tới sẽ tiến hành chôn lấp lợn chết đúng quy định, không để mùi hôi thối gây ảnh hưởng môi trường xung quanh”, ông Chuyên khẳng định.

Cổng ra vào trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN quản lý nghiêm ngặt, khử khuẩn và mặc đồ bảo hộ khi ra vào.

Bà Lò Thị Tình (47 tuổi, trú tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân) cho biết, trên địa bàn xã có 7 trang trại lợn đang hoạt động. Trong đó, xung quanh thôn Lâm Chính có 4 trang trại. Việc ô nhiễm đã xảy ra khoảng 3 năm nay, tuy nhiên những năm trước mùi hôi còn đỡ. Đến nay, việc ô nhiễm trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhiều hôm người dân trong thôn dọn cơm ra không ăn nổi vì mùi hôi thối nồng nặc xộc vào.

Theo bà Tình, sự việc trở nên căng thẳng khi hôm 29/10, mùi hôi thối đã khiến các cháu học sinh Trường Mầm non không thể học nổi. Quá bức xúc, người dân đã tập trung, dựng lán xuyên đêm để yêu cầu chủ trang trại lợn của Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN xử lý, khắc phục.

Bà Lê Thị Dương (67 tuổi, trú tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân) chia sẻ, việc người dân tập trung phản đối trại lợn là cực chẳng đã. Mùi hôi thối của các trang trại đã gây đảo lộn cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

“Chúng tôi kêu nhiều rồi nhưng sự việc mãi vẫn chưa được giải quyết, thậm chí việc ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Chỉ mong thời gian tới, ngành chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm, trả lại không khí trong lành cho bà con yên ổn sinh sống”, bà Dương cho hay.

Trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN nuôi quy mô 30.000 con lợn thịt, lợn sữa mỗi năm.

Ông Lê Tiến Đạt - Chủ tịch UBND xã Thanh Quân (Thanh Hóa) cho biết, liên quan đến phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm ở các trại lợn, trước thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu các trang trại khắc phục những tồn tại, hạn chế trong vấn đề môi trường. Cùng với đó, địa phương cũng tiến hành đối thoại với người dân, và các trang trại đã có cam kết khắc phục.

“Dù các trang trại đã có cam kết, thời gian gần đây tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn, chưa có chuyển biến đáng kể. UBND xã đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đề nghị bổ sung kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các trang trại lợn trên địa bàn xã Thanh Quân. Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng đã về phối hợp với địa phương kiểm tra, xác định mức độ và yêu cầu trang trại cam kết xử lý triệt để vấn đề này”, ông Đạt thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 30/10, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, lấy mẫu nước thải, mẫu không khí tại trang trại lợn của Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN.

Tác giả: Việt Hoàng

Nguồn tin: baotintuc.vn