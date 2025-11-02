Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc

Theo thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), vụ cháy xảy ra khoảng 15h05 tại km466+600 tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, hướng Bắc - Nam.

Thời điểm đó, xe tải mang biển số 29H-845.xx do anh H.V.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển. Khi đang di chuyển, tài xế phát hiện khói bốc lên từ thùng xe chở hàng nên lập tức đánh lái vào làn dừng khẩn cấp và hô hoán người đi đường giúp đỡ.

Hiện trường vụ cháy xe trên cao tốc.



Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh, chỉ trong ít phút toàn bộ thùng xe đã bị bao trùm bởi khói và lửa, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng tuần tra cao tốc cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa và điều tiết phương tiện qua khu vực, tránh ùn tắc.

Đến khoảng 15h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người, song phần lớn hàng hóa và thùng xe bị hư hại nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn