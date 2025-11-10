Cháy đường dây điện gây cháy lan sang 4 nhà dân ở Đồng Tháp

Hôm nay (10/11), các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác minh, làm rõ một vụ cháy làm thiệt hại nhiều nhà dân.

Trụ điện bị cháy làm cháy lan ra nhiều nhà dân

Vào lúc khoảng 19h35 ngày 9/11, tại trụ điện số 61, khóm An Thành, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ cháy đường dây điện trung thế đoạn đường Trần Hưng Đạo.

Vụ cháy này làm 01 người bị thương và thiệt hại 04 căn nhà và nhiều tài sản của ông Đoàn Văn Kết, bà Đoàn Thị Bé Sáu, Nguyễn Thị Gở, ông Lê Văn Sơn.

Nhiều nhà dân bị cháy lan từ cháy đường dây điện

Sau khi nhận được tin báo Công an phường Hồng Ngự đã phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Ngự và người dân địa phương khẩn trương chữa cháy. Đến khoảng 20h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ hỏa hoạn này do đường dây điện trung thế bị cháy nhiều đoạn trên tuyến dài. Tại trụ điện số 61, dây điện bị cháy đứt rơi xuống nhà dân gây ra vụ cháy nêu trên.

Hiện Công an phường Hồng Ngự đang phối hợp bảo vệ hiện trường và hỗ trợ người dân khắc phục; đồng thời thống kê mức độ thiệt hại.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV