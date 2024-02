Cháy chung cư Tecco Hưng Thịnh ở Nghệ An

Khoảng 8h30 sáng nay (19/2), tại chung cư Tecco Hưng Thịnh, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra cháy, rất may không có thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy chung cư Tecco Hưng Thịnh, TP Vinh. (Nguồn T.C)

Được biết, ngọn lửa bắt đầu cháy từ phòng ngủ của căn hộ 703 chung cư Tecco Hưng Thịnh, sau đó lửa lan sang phòng khách, bếp. Thời điểm xảy ra cháy không có người ở nhà, người dân nhanh chóng gọi điện báo Cảnh sát PCCC.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Nghệ An huy động lực lượng và xe chữa cháy đến hiện trường phá cửa để vào nhà dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại TP.HCM, khoảng 3h40 ngày 17/2, tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 15, quận 10) xảy ra cháy.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm theo tiếng nổ. Đám cháy lan sang hai nhà bên cạnh khiến một căn bị cháy, một căn bị ám khói.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 phối hợp nhiều đơn vị khác điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy đã làm 4 người trong nhà tử vong.

