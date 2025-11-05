Cháy chợ lúc nửa đêm, 86 ki-ốt bị ngọn lửa thiêu rụi

Sáng 5/11, Ban Quản lý chợ Bình Dương, Công an xã và UBND xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xác minh nguyên nhân, thiệt hại trong vụ cháy chợ vào lúc nửa đêm khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi.

Trước đó, vào lúc 22h55’ ngày 4/11, Công an xã Bình Dương nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra đám cháy tại ki-ốt bán hàng giày dép phía tây chợ Bình Dương thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương.

Vụ cháy chợ làm thiệt hại 86 ki-ốt của chợ Bình Dương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Dương đã huy động toàn bộ lực lượng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các trang thiết bị chữa cháy khẩn trương đến hiện trường cùng người dân thực hiện công tác chữa cháy.

Đến khoảng 23h10’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động 11 xe chữa cháy cùng 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Với sự nỗ lực của các lực lượng, đến 2h ngày 5/11, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, các thiệt hại về tài sản đang tiếp tục được thống kê.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý chợ Bình Dương, vụ cháy đã làm ảnh hưởng thiệt hại đến 86 ki-ốt trong tổng số 419 ki-ốt của chợ; diện tích bị cháy khoảng 800m2 trên tổng diện tích 14.200m2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn