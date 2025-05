Cháu bé đang đứng chơi trên đường thì bị bò thả rông húc ngã

Ngày 11/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một bé gái đang chơi trước nhà trên đường Trần Văn Quế (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một con bò lao đến húc văng xuống đường. Sự việc xảy ra khoảng 8h sáng cùng ngày.

Sau cú va chạm, người thân đã nhanh chóng xuất hiện, xua đuổi đàn bò và đưa cháu vào nhà kiểm tra sức khỏe. May mắn, cháu bé không bị thương nghiêm trọng.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết tuyến đường xảy ra sự cố nằm ở khu vực giáp ranh giữa phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), nơi thường xuyên xuất hiện gia súc thả rông. Chính quyền đã liên hệ với tổ dân phố để nắm bắt tình hình, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của đàn bò trong vụ việc.

Lực lượng chức năng đang xác định chủ sở hữu đàn bò húc ngã cháu bé ngay trước cửa nhà tại đường Trần Văn Quế.

Đáng nói, tình trạng trâu bò thả rông tại Đà Nẵng không phải là chuyện mới. Nhiều năm qua, hiện tượng này tái diễn tại nhiều khu vực, đặc biệt là vùng giáp ranh, khu đô thị mới và các tuyến đường lớn.

Đơn cử tại khu vực tổ 8, tổ 9 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, đặc biệt là trên đường Minh Mạng- trục giao thông chính với phương tiện giao thông đông đúc, lực lượng chức năng ghi nhận một số đàn bò với số lượng 20–30 con bò thường xuyên đi lại tự do, gây nguy cơ tai nạn giao thông. Đàn bò còn húc làm hư hỏng ô tô đậu trên đường và phá hại nhiều diện tích hoa màu do người dân trồng ở các khu đất trống...

Mặc dù HĐND TP Đà Nẵng từng yêu cầu chấn chỉnh, yêu cầu chấm dứt tình trạng bò thả rông quanh khu đô thị Đồng Nò (Hòa Quý) trước tháng 12/2024 và UBND phường cũng đã ban hành thông báo xử phạt các hộ dân thả bò đi rông, song tình trạng này vẫn tồn tại, gây bức xúc cho nhiều hộ dân.

Tại khu đô thị Golden Hills (phường Hòa Hiệp Nam), người dân cũng liên tục phản ánh tình trạng bò thả rông gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Nhiều người lo lắng trước nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là với trẻ nhỏ khi bò có thể bất ngờ tấn công.

Không chỉ gây mất mỹ quan và vệ sinh đô thị do phóng uế bừa bãi trên đường, việc để gia súc đi lại tự do còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước sự việc mới nhất nói trên, chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để tăng cường tuần tra, kiểm tra, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chăn nuôi gia súc đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn