Chó thả rông tấn công 4 người, một bé gái trọng thương

Ngày 28-3, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh một bé gái trọng thương, chảy nhiều máu do bị chó cắn.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, chị T.Q.D. (ở Bắc Quang, Hà Giang) xác nhận con gái chị là nạn nhân của sự việc.

Theo chị D., gần 21h ngày 27-3, con gái chị (5 tuổi) được bạn gọi sang chơi. Khi cô bé đang trên đường đi, cách nhà khoảng vài chục mét thì một con chó dữ lao tới cắn.

"Tôi đang nấu nướng trong nhà, chuẩn bị ra gọi con về thì có người nói con bị chó cắn. Tôi chạy ra thì mọi người bế con về tới cửa nhà, nhìn con chảy máu khắp người, tôi hoảng và lo lắng", chị nói.

Ngay trong đêm, bé gái được chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) để điều trị. Chị D. nói đến sáng nay, các bác sĩ đã cho bé gái tiêm huyết thanh phòng dại và tiếp tục theo dõi để điều trị.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, anh Bùi Đức Mạnh (thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang) cho biết anh sống gần hiện trường vụ việc. Thời điểm trên, không chỉ một cháu bé bị chó cắn mà có 4 người gặp nạn tương tự trên đường Trường Chinh (thị trấn Việt Quang).

"Khi bị chó cắn, bé gái khóc lớn nhưng con chó vẫn không nhả ra. Sau đó, khi có 2-3 người lớn lao ra thì con chó mới bỏ đi", anh kể và cho biết thêm con chó này không phải của người dân trong khu, mà từ nơi khác tới.

Ông Nguyễn Văn Trung - chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang - cho biết trong ngày 27-3, con chó trên cắn làm 4 người bị thương tại tổ 4, 5, 7 thị trấn Việt Quang. Trong đó có 3 cháu bé và một người lớn. Bé gái con chị D. bị thương nặng nhất, phải đưa đi Hà Nội điều trị.

"Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định tiêm vắc xin phòng dại cho chó và xử lý những hộ thả rông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn dắt", vị này nói thêm.

