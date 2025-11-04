Chánh Thanh tra tỉnh nói gì về những sai phạm tại dự án của Tập đoàn Sơn Hải?

Dự án khu nhà ở thương mại do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư - Ảnh: T.G.

Ngày 3-11, ông Nguyễn Lương Bình, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị, đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ Online về những thông tin được cho là sai phạm liên quan đến dự án 500 tỉ do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư tại tỉnh này.

Theo ông Bình, kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Trị chỉ ra 2 sai phạm của dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, TP Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Thuận. Tuy nhiên ông Bình xác nhận những sai phạm này không liên quan đến trách nhiệm của phía chủ đầu tư là Tập đoàn Sơn Hải.

Cụ thể, theo ông Bình, Thanh tra tỉnh Quảng Trị chỉ ra việc Sở Xây dựng Quảng Bình cũ tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình cũ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh Quảng Bình cũ là thực hiện không đúng quy định của Chính phủ.

Về việc này, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác nhận chủ trương đầu tư được UBND tỉnh thông qua từ tháng 5-2017. Đến tháng 10-2017 thì dự án mới được trình HĐND tỉnh và được thông qua. "Thời điểm năm 2017 khi dự án này được cấp chủ trương đầu tư, HĐND tỉnh mỗi năm chỉ họp 2 kỳ, giữa năm và cuối năm.

Khi UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư thì chưa đến thời điểm diễn ra kỳ họp nên phía UBND tỉnh chưa thể trình ngay, mà phải chờ đến khi kỳ họp diễn ra mới trình được", ông Bình lý giải.

Theo xác minh, thời điểm UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình cũ đã có một văn bản đồng ý về chủ trương của dự án. Và Tập đoàn Sơn Hải thời điểm đó cũng chưa được chọn là chủ đầu tư.

"Đây là trách nhiệm của Sở Xây dựng Quảng Bình cũ, và chúng tôi đã kiến nghị kiểm điểm sở này trong kết luận thanh tra", ông Bình nói thêm.

Riêng với nội dung Tập đoàn Sơn Hải chuyển thừa hơn 10 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng, ông Bình khẳng định đây cũng không phải là sai phạm của Tập đoàn Sơn Hải.

"Việc chuyển thừa này đáng ra phải hoan nghênh Tập đoàn Sơn Hải. Chỉ là vấn đề của ban quản lý dự án khi chủ đầu tư chuyển về mà thừa thì ban quản lý phải chuyển lại cho ngân sách nhà nước. Nhưng họ để quên từ thời đó đến giờ. Đây là trách nhiệm của ban quản lý, không phải trách nhiệm của doanh nghiệp", ông Bình nói.

Dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng; thời gian triển khai dự án từ năm 2017 đến 2025. Mục tiêu dự án là xây dựng khu dân cư hiện đại, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ