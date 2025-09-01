Chàng trai 23 tuổi yêu say đắm bà cụ 80 tuổi, khẳng định người yêu rất trẻ đẹp

Những câu chuyện tình yêu về cặp đôi chênh lệch luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một mối tình chênh lệch đến 60 tuổi đang khiến dư luận Nhật Bản dậy sóng.

Câu chuyện tình yêu có "1-0-2" này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Nhật Bản sau khi chàng trai 23 tuổi Kofu thừa nhận đang hẹn hò cùng bà Aiko, 83 tuổi, người từng là bà ngoại của bạn học. Kofu cho biết anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp bà vào tháng 1 năm ngoái.

Cụ bà Aiko sinh năm 1942 tại Osaka nên duyên với chàng sinh viên 23 tuổi. Ảnh: Khaosod.

Còn về phía bạn gái lớn tuổi của Kofu, bà Aiko từng có hai cuộc hôn nhân và hiện là mẹ của hai con cùng năm người cháu. Sau ly hôn, bà chuyển về sống với gia đình con trai. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng Aiko vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ tập thể dục thường xuyên, đồng thời nổi bật bởi phong thái quyến rũ và sành điệu.

Chàng trai trong câu chuyện "đũa lệch" này sắp tốt nghiệp và đang thực tập trong ngành sáng tạo. Anh từng thú nhận anh vốn yêu thích phụ nữ lớn tuổi, theo Khaosod.

Mối nhân duyên này bắt đầu khi anh theo bạn cùng lớp, vốn là cháu gái của Aiko, về nhà. Khoảnh khắc gặp bà, trái tim anh lập tức rung động. Đáng chú ý chỉ sau vài lần gặp gỡ hai người rủ nhau đi Disneyland chơi. Bất ngờ chính tại đây, dưới ánh hoàng hôn trước Lâu đài Lọ Lem, Kofu đã thổ lộ tình cảm của mình.

Sau khi biết được tình cảm của đối phương cặp đôi chính thức hẹn hò. Ban đầu, cả hai giữ kín mối quan hệ vì lo ngại dư luận. Tuy nhiên, khi gia đình biết chuyện, không ai phản đối mà thậm chí còn ủng hộ. Chỉ sau 5 tháng hẹn hò, cặp đôi táo bạo đã dọn về sống chung.

Dù tuổi tác chênh lệch gần 60 tuổi nhưng cuộc sống thường ngày của họ ngập tràn những khoảnh khắc ngọt ngào: Aiko nấu ăn, còn Kofu chăm lo từng điều nhỏ nhặt như chuẩn bị kem đánh răng trước khi đi ngủ.

Kofu bày tỏ hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy Aiko mỗi sáng, còn bà Aiko trân trọng sự vui vẻ và trẻ trung mà người bạn đời mang lại. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, cả hai khẳng định đang sống trong những ngày tháng trọn vẹn nhất.

Khi câu chuyện tình yêu lệch tuổi của cô lan truyền trên mạng xã hội, cặp đôi phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ dân mạng.

Đây không phải trường hợp cặp đôi hiếm có khi chênh lệc tuổi tác gần 60 tuổi, trước đó cũng có cô gái 23 tuổi "trúng tiếng sét ái tình" với cụ ông 80 tuổi tại viện dưỡng lão và sau đó cặp đôi vượt qua mọi thử thách để tổ chức đám cưới dù không có bố mẹ hai bên tham dự.

Cô gái xinh đẹp 23 tuổi kết hôn với cụ ông 80 tuổi gây xôn xao.

Theo Sohu, cặp đôi chênh lệch gần 60 tuổi vừa mới tổ chức một buổi lễ kết hôn đơn giản. Tuy không có gia đình hai bên tham dự, cô dâu và chú rể vẫn trao nhau lời thề nguyện, hứa ở bên nhau cả khi khỏe mạnh lẫn ốm đau.

Câu chuyện về cặp đôi đũa lệch đã làm nổi lên một cuộc tranh luận gay gắt. Nhiều người cho biết họ có thể thấu hiểu cảm xúc của gia đình cô gái trẻ khi không chấp nhận cuộc hôn nhân với người chồng hơn cô gần 60 tuổi.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, một số người cho rằng cô lấy ông Lý vì tiền. Tuy nhiên, trên thực tế, cô lại là trụ cột của gia đình. Vì tuổi cao, sức yếu nên ông Lý chỉ có thể dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi khiến Xiaofang phải chịu phần lớn gánh nặng tài chính.

Dù vậy, cô dâu vẫn vui vẻ chấp nhận, tuyên bố cô sẽ vượt qua được tất cả thử thách khi có chồng bên cạnh. Kể từ khi nên duyên vợ chồng Xiaofang liên tục đăng ảnh và video của vợ chồng cô lên mạng để ngầm chứng minh đó là tình yêu đích thực.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn