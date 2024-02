Chân dung tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Nguyễn Tuấn Hưng

Chiều 22/2, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra từ ngày 26/2.