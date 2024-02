Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Chiều 22/2, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra từ ngày 26/2.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Nguyễn Viết Giang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Tuấn Hưng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra. Ảnh: Công an Lai Châu

Đại tá Nguyễn Viết Giang nhấn mạnh, quá trình công tác tại Công an tỉnh Lai Châu, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng đã thể hiện được năng lực, khắc phục khó khăn cùng tập thể Ban giám đốc lãnh đạo lực lượng Công an Lai Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng đã được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới, được trở về đơn vị mình từng công tác, trưởng thành.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, kế thừa, phát huy kết quả công tác tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng sinh năm 1979, quê ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (từ 25/7/2022), ông Hưng là Trưởng phòng Điều tra các tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp luật Plus