Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đồng Nai

Bổ nhiệm Giám đốc Công an 2 tỉnh

Ngày 20/6, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: CA tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao và Đại tá Nguyễn Hồng Phong được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới.

Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Hồng Phong trong thời gian công tác tại Công an Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Xuân Thao trong thời gian công tác tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an.

Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thao - tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh sinh năm 1977, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ông giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, ông Thao từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Ảnh: CA tỉnh Hà Tĩnh

Vào tháng 11/2019, ông Nguyễn Xuân Thao lúc đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục An ninh đối ngoại đã được điều động về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cùng thời điểm bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian công tác ở Đồng Nai, đại tá Thao phụ trách công tác an ninh trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Xuân Thao cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ, trọng trách mới của Bộ Công an cho bản thân. Trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Hồng Phong (45 tuổi, quê Phú Thọ) - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, từng là Phó Cục Trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh từ tháng 7-2022 đến nay.

Suốt quá trình công tác, với lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, quyết tâm trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cùng Ban giám đốc, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CA tỉnh Hà Tĩnh

Trong đó, phải kể đến chiến dịch ra quân xử lý nồng độ cồn, các chuyên án ma túy, các vụ án liên quan tham nhũng, chức vụ và gần đây nhất là phối hợp với Bộ Công an trong chuyên án giải cứu các lao động bị lừa bán sang nước ngoài...

Những chiến công, đóng góp của Đại tá Nguyễn Hồng Phong được nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể CBCS Công an Hà Tĩnh đã tạo điều kiện, hỗ trợ bản thân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Được điều động và giữ chức vụ mới, Đại tá Nguyễn Hồng Phong quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phát huy được những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương và con người Hà Tĩnh.

