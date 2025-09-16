Champions League mỗi lúc một hấp dẫn

PSG (giữa) luôn đối mặt lịch thi đấu khó khăn - Ảnh: Reuters

Đây cũng là mùa giải thứ hai kể từ khi LĐBĐ châu âu (UEFA) thực hiện cuộc đại cải tổ về thể thức thi đấu. Và nó từng khiến người hâm mộ phải đau đầu.

Người hâm mộ đã quen

Nhưng chuyện gì cũng phải có bước khởi đầu. UEFA vô cùng dũng cảm khi phá bỏ quy tắc "đối xứng" đã tồn tại hàng chục năm qua. Thay vào đó, họ áp dụng "công thức Thụy Sĩ", thường được dùng trong thể thức sắp lịch thi đấu... cờ vua. Hậu quả là khi Champions League đá gần hết vòng bảng, nhiều CĐV vẫn... chưa hiểu gì.

Nhưng sang năm thứ hai, cảm giác bỡ ngỡ đã qua đi rất nhiều. Người hâm mộ bắt đầu nắm rõ một số thay đổi quan trọng của Champions League thể thức mới. Nó bao gồm việc mỗi đội đá 8 trận vòng bảng thay vì 6 như trước, và sẽ không còn thể thức lượt đi - lượt về ở vòng bảng hay việc có vòng play-off sau giai đoạn vòng bảng...

Còn với các đội bóng, họ chẳng việc gì phải phàn nàn nữa khi cuộc cải tổ mới này đã giúp tăng khoảng 25 - 50% số tiền thưởng cho mỗi đội tham dự, chưa kể đến những yếu tố bán vé, doanh thu theo trận đấu... Lịch thi đấu dày hơn nhưng doanh thu tăng mạnh, và các đội bóng chẳng thể phàn nàn gì nữa.

Real Madrid sẽ đối đầu với Marseille rạng sáng 17-9 - Ảnh: REUTERS

Bài toán phức tạp

Trong mùa giải thứ hai, thế cục của Champions League có gì thay đổi? Thay đổi nhiều, vì lịch thi đấu theo thể thức này vô cùng phức tạp, mỗi mùa giải đều tạo nên hàng ngàn biến số mới mẻ. Nhưng nhìn tổng quan, thách thức với mọi đội bóng vẫn như cũ.

Đơn cử là PSG. Mùa giải năm ngoái họ phải đụng độ Arsenal, Atletico, Bayern Munich và Man City. 4/8 đối thủ của PSG là những đại gia, chưa kể 2/4 đội còn lại cũng là những CLB đến từ Đức và Tây Ban Nha.

Mùa giải năm nay PSG thậm chí còn khó khăn hơn khi phải gặp hai đại diện Bundesliga (Đức) là Bayern Munich và Leverkusen, hai đội La Liga (Tây Ban Nha) là Barca và Bilbao, hai đội Premier League (Anh) là Tottenham và Newcastle, và Atalanta đến từ Ý. 7/8 trận đấu của họ rất "khó nhằn".

Đó là số phận của PSG trong mọi mùa giải Champions League từ nay về sau vì họ đến từ Ligue 1. UEFA quy định các đội bóng cùng liên đoàn sẽ không phải chạm trán nhau trong giai đoạn vòng bảng. Quy định này nhìn chung có lợi cho các đại diện từ Premier League hay La Liga - nơi có nhiều đội bóng mạnh, và càng khiến lịch thi đấu "nặng" đổ dồn về các đội của Pháp, Bồ Đào Nha...

Trước khi thăng hoa ở giai đoạn đấu loại trực tiếp mùa giải năm ngoái, PSG suýt nữa đã bị loại từ vòng bảng. Mối đe dọa đó sẽ tiếp tục hiển hiện ở mùa giải năm nay, khi PSG không được phép chủ quan trong bất kỳ trận đấu nào ở vòng bảng.

Nhìn chung, thể thức mới không "dễ thở" với bất kỳ đội bóng lớn nào. Điểm thoải mái duy nhất là vòng play-off, khi đây là cơ hội sửa sai cho những đội trót không thi đấu tốt 3-4 trận của giai đoạn vòng bảng. Mùa giải năm ngoái, Man City chỉ thắng 3, hòa 2 trong 8 trận - được vỏn vẹn 11 điểm, vẫn có thể giành vé đi tiếp vào vòng play-off. Cái giá phải trả của họ là chạm trán một đối thủ mạnh (Real Madrid ở mùa giải năm ngoái).

Rất khó để hoạch định một chiến lược hoàn mỹ trong thể thức phức tạp như vậy. Như Liverpool - đội đứng đầu vòng bảng năm ngoái - lại không may phải chạm trán PSG từ vòng 16 đội. Nhưng đội hạng 3 là Arsenal lại may mắn gặp đối thủ nhẹ ký.

Và đó chính là những gì UEFA mong đợi, một giải đấu càng khó lường sẽ càng tăng tính hấp dẫn.

Lịch thi đấu các trận đáng chú ý khuya 16-9 và rạng sáng 17-9 (giờ Việt Nam): - 23h45 ngày 16-9: Bilbao - Arsenal - 2h ngày 17-9: Juventus - Dortmund, Real Madrid - Marseille, Tottenham - Villarreal

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn