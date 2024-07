'Cha đẻ' thiết kế Rolls-Royce Phantom hiện đại bị sát hại, nghi hung thủ là kẻ trộm xe

Ian Cameron là một trong những huyền thoại của làng thiết kế ô tô - Ảnh: Rolls-Royce

Vụ trộm xe đáng ngờ

Cảnh sát Đức hiện đang ráo riết truy tìm kẻ đã sát hại nhà thiết kế ô tô nổi tiếng Ian Cameron. Nạn nhân 74 tuổi được tìm thấy đã chết tại cửa ra vào biệt thự triệu USD của mình ở Herrsching, Upper Bavaria, Đức.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, ông Cameron bị một người đàn ông lạ mặt đâm, sau đó hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vợ của ông Cameron, bà Verena Kloos, may mắn thoát nạn và đã kịp thời liên hệ với dịch vụ khẩn cấp. Bà Kloos cho biết bà đã phải nhảy qua bức tường ngăn cách nhà mình với nhà hàng xóm để chạy thoát thân.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát phát hiện dây cáp điện của camera giám sát nhà để xe nơi ông Cameron cất giữ bộ sưu tập xe của mình đã bị cắt đứt. Cảnh sát cho rằng nghi phạm giết người đang cố gắng ăn cắp bộ sưu tập xe hơi giá trị của ông Cameron tại nhà riêng.

Tuy nhiên, một điều tra viên chia sẻ với tờ The Sun rằng rất hiếm khi một tên trộm xe đột nhập lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, sau đó lại ra tay sát hại nạn nhân. Giả thuyết về động cơ cướp tài sản vì thế càng thêm mơ hồ.

Các nhà thiết kế của Tập đoàn BMW trò chuyện vào năm 2004. Từ trái sang phải: David Robb, Ulf Weidhase, Ian Cameron, Adrian van Hooydonk, Chris Bangle và Gert Volker Hildebrand. Cameron sở hữu một bộ sưu tập xe đắt giá. Dù vậy, vụ việc còn nhiều điểm đáng nghi hơn là một vụ trộm xe bình thường - Ảnh: BMW

Do nguồn điện cho camera an ninh đã bị cắt, vì vậy không có cảnh quay nào về kẻ tấn công, nhưng cảnh sát mô tả nghi phạm là nam giới, cao khoảng 1m80-1m90, mặc quần sáng màu, áo hoodie xanh đậm, đeo găng tay màu vàng xanh và mang theo ba lô màu đỏ.

Lực lượng chức năng đã triển khai chó nghiệp vụ, trực thăng và thậm chí cả thợ lặn để tìm kiếm manh mối xung quanh hiện trường, bao gồm cả khu vực ven hồ Ammersee. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tung tích hung thủ vẫn còn là một ẩn số.

Người chấp bút cho hàng loạt mẫu xe đình đám

Ian Cameron là một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp xe hơi thế giới. Ông từng làm việc cho BMW, tham gia thiết kế nhiều mẫu xe nổi tiếng như dòng 3 Series và Z8 roadster - chiếc xe từng xuất hiện trong bộ phim "The World Is Not Enough" với vai trò là xe của James Bond.

Trước khi đến với BMW, Cameron cũng có thời gian làm việc tại Pininfarina (Turin, Ý), nơi ông thiết kế nên chiếc Lancia Monte Carlo.

Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất của Ian Cameron phải kể đến hơn một thập kỷ ông gắn bó với Rolls-Royce (1999 - 2012). Trong khoảng thời gian này, ông đã góp phần tạo nên những mẫu xe sang trọng mang tính biểu tượng như Ghost và Phantom.

Thiết kế nổi tiếng nhất của ông có lẽ là chiếc Rolls-Royce Phantom 2003, thiết lập tông màu thiết kế cho mọi chiếc Rolls-Royce trong tương lai. Ảnh hưởng của chiếc xe này vẫn còn được cảm nhận cho đến ngày nay - Ảnh: Rolls-Royce

Tạp chí Autocar của Anh cho biết để thiết kế chiếc Phantom, Cameron đã tập trung đội ngũ thiết kế của mình trong 5 tháng tại một tòa nhà cũ của Ngân hàng Barclay's nhìn ra công viên Hyde Park (London, Anh). Cameron tin rằng địa vị này phù hợp với đẳng cấp của những chiếc Rolls-Royce.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2013, Cameron chuyển sang làm chuyên gia xe cổ. Sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương.

CEO Rolls-Royce Ian Robertson (trái) và giám đốc thiết kế Ian Cameron đứng cạnh chiếc Rolls-Royce Phantom tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ năm 2007 ở Detroit - Ảnh: Getty

Đại diện Rolls-Royce chia sẻ trong một thông báo: "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước thông tin từ Đức về Ian Cameron".

Trong khi đó, CEO Rolls-Royce Chris Brownridge đưa ra một tuyên bố trên LinkedIn, nói rằng: "Ian có một vai trò quan trọng trong việc định hình Rolls-Royce từ khi công ty này được BMW Group mua lại và chuyển đến Goodwood, West Sussex. Trong nhiệm kỳ của Ian, ông đã lãnh đạo nhóm thiết kế cho tất cả các mẫu xe Phantom và Ghost, tạo ra những chiếc xe ô tô hoàn toàn hiện đại nhưng vẫn tràn đầy cảm hứng di sản của thương hiệu.

Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của Ian trong thời điểm vô cùng khó khăn này".

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ