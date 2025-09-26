Cha 20 năm 'gà trống nuôi con' khóc tiễn con gái lấy chồng

Ông Lạc không kìm được xúc động khi tiễn con gái thứ hai về nhà chồng.

Trưa 25/9, trong lúc tiễn con gái về nhà chồng, ông Nguyễn Văn Lạc (54 tuổi, xã Nhân Hòa, Nghệ An) không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc đó, cô dâu cũng vỡ òa cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe.

Hình ảnh được một vị khách trong đám cưới ghi lại và chia sẻ lên mạng, khiến người xem xúc động trước tình cảm cha con đáng quý. Câu chuyện người cha 20 năm "gà trống nuôi con" cũng được người quen tiết lộ, càng thu hút sự quan tâm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Lạc (quê huyện Anh Sơn cũ) bày tỏ bất ngờ khi câu chuyện gia đình được nhiều người quan tâm và dành lời hỏi thăm.

"Bao năm nuôi con khôn lớn, đến ngày con thành gia lập thất, tôi cũng vui mừng. Cô dâu là con gái thứ hai của tôi, lấy chồng cách nhà hơn 130 km. Khoảnh khắc tiễn con về nhà chồng, tôi không kìm được cảm xúc nên bật khóc", ông bày tỏ.

Ông Lạc dặn dò con gái trước khi tạm biệt để lên xe về nhà.

Ông Lạc kể 20 năm trước, vợ ông không may qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại cho ông 4 người con thơ. Suốt những năm qua, ông một mình nuôi các con, 2 gái và 2 trai, khôn lớn. Người cha đã làm đủ mọi nghề chân tay để cố gắng lo cho con được đủ đầy.

"Các con khôn lớn, ngoan ngoãn và hiếu thuận là niềm tự hào lớn nhất của tôi", ông nói. Đến nay, con gái cả đã kết hôn và có hai cháu, giờ tới lượt con gái thứ hai lên xe hoa. Ông còn hai con trai đang học đại học và cấp 3.

Làm bố đơn thân nuôi dạy cả con trai lẫn gái đôi khi khiến ông Lạc thấy khó khăn, phải làm tròn vai trò của ông bố nghiêm nghị, nhưng cũng vừa phải dịu dàng để khuyên bảo các con.

Suốt hai thập kỷ, ông Lạc cũng không màng đến việc tái hôn vì lo sợ con cái không may rơi vào cảnh phải xung đột tình cảm. Dù con cái cũng có lần khuyên cha "đi bước nữa để có người bầu bạn lúc về già", hiện tại ông chỉ muốn lo liệu cho hai con trai xong việc học hành, ổn định cuộc sống.

Câu chuyện về người cha "20 năm gà trống nuôi con" khiến dân mạng xúc động. "Một ông bố tuyệt vời. Chắc hẳn bố thương các con nhiều lắm nên quyết định ở vậy nuôi con, để các con không rơi vào cảnh 'con anh, con tôi, con chúng ta'", "Nhìn hình ảnh này tôi cũng bật khóc, nhớ ngày cưới chồng cách nhà 300 cây số, bố mình cũng đã khóc chào con gái như vậy", "Cảm ơn bố đã nuôi con gái thành người, mong các con sẽ hết lòng hiếu thuận, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe", dân mạng bày tỏ.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn