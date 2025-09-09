CĐV Indonesia qua đời khi xem đội nhà giao hữu FIFA Days

Một người hâm mộ tuyển Indonesia 25 tuổi, anh Djalu Ariel Fristianto, thành viên của nhóm Ultras Garuda, đã qua đời khi cổ vũ đội nhà trong trận hòa 0-0 trước Lebanon, tối 8-9 tại sân vận động Gelora Bung Tomo (TP Surabaya).

Theo tờ Bola, sự việc đáng tiếc này xảy ra do vấn đề sức khỏe khi bệnh nhân tiền sử bệnh hen suyễn hoặc khó thở và đã qua đời dù được đưa đến bệnh viện.

Ông Thohir (thứ 3 từ trái qua) trong trận giao hữu của Indonesia với Lebanon (Ảnh: CCN Indoensia)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir bày tỏ về vụ việc: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Tôi đã có mặt để gặp gia đình. Mong người quá cố an nghỉ và gia đình được ban sự kiên cường".

Erick cũng kêu gọi tất cả những người hâm mộ bóng đá Indonesia luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe cá nhân trước khi tham dự các trận đấu tại sân vận động.

Ông Thohir có mặt để gặp gia đình nạn nhân (Ảnh: Trang cá nhân ông Thohir)

PSSI cũng đồng thời khuyến cáo người hâm mộ cần chú ý đến tình trạng sức khỏe trước khi đến sân. Những khán giả có bệnh bẩm sinh hoặc tiền sử bệnh lý nên cân nhắc theo dõi đội tuyển qua truyền hình và nền tảng số thay vì trực tiếp đến sân.

Người có vấn đề sức khỏe đặc biệt cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham dự sự kiện đông người.

Theo PSSI, công tác y tế tại sân vẫn luôn được đảm bảo khi phối hợp cùng TP Surabaya và thiết lập 8 trạm với đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế túc trực để xử lý khẩn cấp.

Ngoài ra, tất cả khán giả mua vé xem đội tuyển quốc gia đều được bảo hiểm nhân thọ từ đối tác chính thức của PSSI. Gia đình của nạn nhân cũng sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm này.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động