Cây dại xưa cho lợn ăn, nay thành cây tài lộc “hút bộn tiền”

Hơn 1 triệu đồng/kg “củ dại” mọc trên thân cây

Nhìn hình ảnh dưới đây, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng rằng cây đang bị bệnh hoặc có vật thể lạ ký sinh lên cây. Tuy nhiên, thứ nhìn giống như “u bướu” này lại là một “mỏ vàng xanh”, giá bán lên đến hơn 1 triệu đồng/kg.

Đây là củ mồng tơi - một loại thảo dược có công dụng hỗ trợ giảm đau, giảm sưng, viêm và nhiều loại bệnh khác. Khác với nhiều loại củ thông thường, củ mồng tơi không mọc dưới đất mà mọc ra từ thân leo của nó.

Và thứ chúng ta đang nhắc đến không phải rau mồng tơi quen thuộc, mà là giống mồng tơi củ - cây dây leo, lá mọng, hay còn gọi là mồng tơi Nhật Bản. Chúng thường được trồng làm cây cảnh. Mồng tơi củ có xuất xứ từ Nam Mỹ, phân bố ở cả châu Phi, Úc, châu Âu và Bắc Mỹ và châu Đại dương.

Giống như mồng tơi thông thường, lá của cây mồng tơi củ cũng có thể sử dụng như thực phẩm. Nhưng phần củ mới là thứ giá trị nhất trên cây.

Củ có thể ăn trực tiếp, vị hơi bột và đắng. Loại củ này được sử dụng để chữa các bệnh như tiểu đường, viêm đại tràng, hạ huyết áp, ngoài ra còn có công dụng giảm đau, kích thích tuần hoàn máu.

Tại Trung Quốc, mồng tơi củ hiện có giá bán khoảng 300 NDT/kg, tương đương hơn 1 triệu đồng/kg. Điều thú vị là trước đây, cây mồng tơi củ bị xem như cây dại, chỉ chuyên dùng để làm thức ăn cho gia súc.

