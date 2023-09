Bị chậm phụ cấp, cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An được nhận một nửa sau kỳ nghỉ lễ

Các cầu thủ đội trẻ Sông Lam Nghệ An tập luyện tại trung tâm - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 3-9, liên quan bài viết "Các đội trẻ Sông Lam Nghệ An bị chậm phụ cấp 7 tháng" mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, ông Nguyễn Đình Nghĩa - giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An - cho biết tỉnh Nghệ An đã chuyển kinh phí đào tạo vận động viên bóng đá chuyên nghiệp cho trung tâm.

Do trùng vào dịp nghỉ lễ 2-9 nên câu lạc bộ sẽ thanh toán phụ cấp ngay khi các vận động viên trở lại tập luyện.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thanh toán một nửa phụ cấp trong 8 tháng đầu năm 2023 cho các vận động viên.

Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An đang sở hữu đội 1 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V-League và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Trong đó đội 1 Sông Lam Nghệ An hoạt động dựa trên tiền do nhà tài trợ Tập đoàn Tân Long cung cấp.

Riêng với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An có nhiệm vụ đào tạo ra các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tham gia thi đấu tại các giải trẻ và được tuyển chọn để đôn lên đội 1.

Nguồn kinh phí cho trung tâm này được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh hằng năm, thông qua hình thức đấu thầu. Ước tính mỗi năm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ nhận được xấp xỉ khoảng 30 tỉ đồng.

Số tiền này sẽ chi vào các khoản như phụ cấp, học tập, ăn uống, dụng cụ tập luyện cho khoảng 215 vận động viên, tham gia thi đấu tại các giải trẻ...

Trong đó, mỗi tháng mỗi cầu thủ trẻ sẽ nhận được khoảng 1,5 triệu đồng phụ cấp.

Như vậy, sau kỳ nghỉ lễ 2-9 mỗi vận động viên tại Sông Lam Nghệ An sẽ được nhận 4 tháng phụ cấp, tương đương với 6 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ đội trẻ Sông Lam Nghệ An than thở chuyện họ bị chậm tiền phụ cấp hằng tháng trong thời gian dài.

Trước đó gần kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhiều cầu thủ đội trẻ Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An lên mạng xã hội "kêu trời" về chuyện họ chưa nhận được khoản phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng bị chậm trong nhiều tháng.

Việc đào tạo vận động viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An phải thực hiện theo hình thức đấu giá.

Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An chuyển từ hình thức đặt hàng sang đấu giá, nhưng sau hai lần không có nhà thầu nào tham gia.

Do vậy UBND tỉnh tiếp tục cho phép hợp đồng đặt hàng đào tạo vận động viên với Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An.

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ