Cầu sập sau bão Bualoi, vượt lũ đưa học trò tới trường

Cầu cứng Trung Thắng, xã Yên Hòa, Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi sau bão Bualoi - Ảnh: VI THỊ XOAN

Bão Bualoi trôi qua một tuần nhưng hậu quả của bão và mưa lũ sau bão vẫn còn hiện hữu ở xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học tránh bão, các em học sinh ở xã Yên Hòa đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Học sinh từ các bản Văng Lin, Xốp Cốc và Tạt muốn qua trường trung tâm xã học phải đi qua cầu Trung Thắng. Thế nhưng, lũ dữ sau bão đã cuốn trôi cầu Trung Thắng, chỉ còn trơ lại mố cầu hai bên suối.

Từ sáng sớm 6-10, ông Lương Văn Tân - ngụ bản Tạt, xã Yên Hòa đưa con tới điểm tập kết bên suối Huồi Nguyên chờ lực lượng hỗ trợ đưa qua suối để tới trường. Con ông Tân cùng các em học sinh khác được chia thành nhóm, mặc áo phao đầy đủ trước khi lên thuyền vượt lũ đến lớp đúng giờ học.

"Mỗi mùa mưa lũ đến chúng tôi rất lo đường tới lớp học của các con. Một tuần qua, con tôi nghỉ học ở nhà tránh bão, mưa lũ. Bây giờ cầu bị lũ cuốn, đường đi học càng thêm vất vả hơn", ông Tân nói.

Ảnh hưởng của bão Bualoi, ở xã Yên Hòa xảy ra nhiều đợt thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa lớn cục bộ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Các đợt thiên tai đã làm thiệt hại nặng nề, 8 nhà bị sập hoàn toàn, 302 nhà bị ngập, sạt lở và 312 hộ bị cô lập ở các bản.

Các đợt thiên tai đã làm thiệt hại nặng nề, 8 nhà bị sập hoàn toàn, 302 nhà bị ngập, sạt lở và 312 hộ bị cô lập ở các bản - Ảnh: VI THỊ XOAN

Bà Vi Thị Xoan - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Yên Hoà - cho biết ngoài thiệt hại về nhà dân, đường giao thông, các trường THCS Yên Hoà, Mầm non Yên Thắng, điểm trường Đình Yên của Trường Mầm non Yên Hoà bị ngập, sách vở, đồ chơi, bút giấy, chăn mằn, quần áo của các em ngập trong bùn lầy.

Mưa lũ làm sập, cuốn trôi cầu Trung Thắng nối tuyến đường Trung Thắng - Bản Tạt. Chính quyền xã Yên Hoà đã thống nhất với các trường, phụ huynh phương án đưa các em đến trường qua suối để đảm bảo an toàn, với quyết tâm không để các em gián đoạn việc học tập.

"Với những em không được hưởng chế độ bán trú có thể sẽ ở lại nhà dân gần trường", bà Xoan nói.

Thầy Bùi Danh Vinh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Yên Thắng - cho hay nhà trường mong nhận được sự hỗ trợ về sách vở, chăn màn, quần áo cho các cháu học sinh cấp 1, cấp 2; kinh phí hỗ trợ các trường mua sắm lại đồ dùng nấu ăn, tu sửa cơ sở vật chất, trường lớp, bàn ghế…

"Trong thời điểm rất khó khăn của xã nhà, đặc biệt ngành giáo dục của xã rất mong nhận được sự quan tâm của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm để chung tay hỗ trợ các em học sinh, các thầy cô giáo, các trường vượt qua giai đoạn khó khăn này", thầy Vinh chia sẻ.

Nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Yên Hòa, Nghệ An - Ảnh: VI THỊ XOAN

Ngoài thiệt hại về nhà dân, đường giao thông, nhiều trường học ở xã Yên Hòa, Nghệ An cũng bị hư hỏng, trang thiết bị dạy học bị ngập bùn đất - Ảnh: VI THỊ XOAN

Sách vở của các em học sinh ngấm bùn đất - Ảnh: VI THỊ XOAN

Học sinh xã Yên Hòa, Nghệ An tìm sách vở trong bùn đất - Ảnh: VI THỊ XOAN

Thầy cô và phụ huynh dọn dẹp trường lớp để đón học sinh tới trường sau một tuần nghỉ học vì mưa lũ - Ảnh: VI THỊ XOAN

Phòng ở nội trú của học sinh xã Yên Hòa, Nghệ An bị mưa lũ tàn phá - Ảnh: VI THỊ XOAN

Bão Bualoi trôi qua một tuần nhưng hậu quả của bão và mưa lũ sau bão vẫn còn hiện hữu ở xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học tránh bão, các em học sinh ở xã Yên Hòa đối mặt với muôn vàn khó khăn. Học sinh từ các bản Văng Lin, Xốp Cốc và Tạt muốn qua trường trung tâm xã học phải đi qua cầu Trung Thắng. Thế nhưng, lũ dữ sau bão đã cuốn trôi cầu Trung Thắng, chỉ còn trơ lại mố cầu hai bên suối - Ảnh: VI THỊ XOAN

Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm qua suối vì nước lũ cuốn trôi cầu - Ảnh: VI THỊ XOAN

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn