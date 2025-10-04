Bí thư Nghệ An: Xã thiệt hại ít giúp xã thiệt hại nhiều sau bão Bualoi

Khu dân cư xã Bích Hào, Nghệ An đang bị nước lũ cô lập sáng 4-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 4-10, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - đã tới kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của bão Bualoi (cơn bão số 10) và mưa lũ sau bão tại các xã ở huyện Thanh Chương (cũ).

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tới sáng 4-10, sau gần một tuần kể từ cơn bão Bualoi đổ bộ, tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, mực nước đã rút chậm, có rất nhiều tuyến đường bị ngập sạt lở, hư hỏng. 20/30 xóm và một số cụm dân cư các xóm bị cô lập.

Người dân muốn đi lại ra vùng trung tâm phải di chuyển bằng thuyền, bè. Hệ thống điện bị mất, người dân phải mua xăng, dầu chạy máy phát điện. Toàn bộ học sinh xã này cũng đang nghỉ học.

"Sau bão, chúng tôi chưa kịp khắc phục xong thì mưa lũ về làm cô lập đường đi lại. Mất điện, thiếu nước sạch, cuộc sống sinh hoạt như bị đảo lộn", anh Đinh Nho Phú Quý, ngụ xã Bích Hào, nói.

Ông Trần Linh - Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào - cho hay bão Bualoi và mưa lũ sau bão đã làm hơn 2.500 nhà dân bị tốc mái, 550 nhà bị ngập, thiệt hại 50-80%; 132 hộ là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế bị thiệt hại.

Người dân muốn di chuyển phải dùng thuyền ở xã Bích Hào, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

"Xã đang tập trung chỉ đạo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó, ổn định cuộc sống. Hỗ trợ cùng lực lượng điện lực, viễn thông, giao thông để sớm khắc phục các sự cố do bão, mưa lũ gây ra", ông Linh nói.

Báo cáo thiệt hại với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Linh đề xuất các sở ngành cấp tỉnh có chính sách hỗ trợ sớm đối với các thiệt hại về trường học, cơ sở y tế và các tuyến đường giao thông.

Hỗ trợ kinh phí cho địa phương để tu sửa các công trình do bão gây ra do chính quyền mới thành lập, ngân sách chưa có, thời gian qua trên địa bàn có nhiều thiên tai, dịch bệnh xảy ra nên địa phương đang gặp nhiều khó khăn.

Tặng quà cho bà con và trao hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý các địa phương cần triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ người dân sau bão Bualoi và chuẩn bị ứng phó bão Matmo trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - tặng quà cho người dân vùng bão lũ xã Bích Hào, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Trung đề nghị ở những địa bàn bão đi qua, các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, thông tuyến giao thông, khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc; đồng thời sửa chữa trường lớp, hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập của học sinh.

Các cơ sở y tế cũng nhanh chóng được đưa vào hoạt động trở lại, cùng với việc khôi phục sản xuất, kinh doanh của người dân.

"Với phương án bốn tại chỗ và phương châm xã giúp xã, các địa phương phải bảo đảm chỗ ở an toàn, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để người dân rơi vào cảnh thiếu chỗ ở, đói khát", ông Trung nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tiền hỗ trợ cho địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong hai tháng qua, Nghệ An liên tiếp hứng chịu ba cơn bão lớn. Riêng cơn bão Bualoi, toàn tỉnh Nghệ An có 82 nhà bị sập, 132 nhà hư hỏng nặng, 1.952 nhà hư hỏng, hơn 62.500 nhà bị tốc mái; 45 trường học ngập, 37 cơ sở y tế hư hỏng; nhiều diện tích sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thiệt hại nặng, cùng hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi, điện lực bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 2.136 tỉ đồng.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ