Clip cô gái đập ly bia, 2 thanh niên lao vào chém 4 người ở Thủ Đức

Ngày 2-3, Công an TP HCM đang điều tra, xử lý vụ hỗn loạn ở quán nhậu.

Khoảng 0 giờ ngày 1-3, 4 thanh niên ngồi nhậu ở một quán trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức) thì một cô gái mặc trắng đi tới, cầm chiếc ly đập xuống bàn.

Tiếp đó, 2 thanh niên khác lao đến cầm hung khí chém loạn xạ 4 thanh niên trên. May mắn, các nạn nhân kịp bỏ chạy.

Nhóm nam nữ tiếp tục truy đuổi nhưng bất thành, lên xe rời đi. Vụ việc làm tài sản của quán ăn hư hỏng.

Hiện công an đã thu thập camera an ninh, đang khẩn trương làm rõ động cơ của nhóm nam nữ gây án.

