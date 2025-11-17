Cầu bị gãy đôi, cô lập hơn 280 hộ dân ở miền núi Quảng Ngãi

Sáng nay (17/11), mưa lớn làm suối Nước Bao dâng cao, chảy xiết khiến mố cầu và một phần cầu Nước Bao bị gãy đôi và trôi. Dòng nước đục ngầu đổ về mạnh gây chia cắt giao thông. Do cầu bị phá hủy, cô lập hơn 280 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Bao, xã Sơn Hà. Chính quyền xã Sơn Hà đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, cảnh báo người dân không qua lại khu vực cầu gãy.

Cầu Nước Bao gãy đôi

Cũng trong sáng nay (17/11), trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi (thị xã Đức Phổ cũ), xảy ra lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân. Cụ thể, vào khoảng 0h30 phút ngày 17/11, tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn, một trận lốc xoáy làm tốc mái 10 nhà dân và chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Trong sáng nay, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Nhà dân bị tốc mái ngói

Trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 16/11/2025 đến 7h ngày 17/11/2025), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Khu dân cư ở Bến Lội, An Sơn, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Nghĩa Hành cũ) bị cô lập do nước lũ tràn lên đường.

Một số hình ảnh cầu gãy, cô lập nhiều hộ dân:

Mố cầu cầu Nước Bao bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: UBND xã Sơn Hà cũng cấp)

Nước lũ cuồn cuộn đổ về khu vực cầu hư hỏng. (Ảnh: UBND xã Sơn Hà cũng cấp)

Cầu bị gãy gây chia cắt giao thông (Ảnh: UBND xã Sơn Hà cung cấp)

Chuồng trại chăn nuôi hư hỏng.

Clip cầu bị gãy đôi, hơn 280 hộ dân bị cô lập.

