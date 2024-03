Dù ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) đã qua được vài hôm nhưng dư âm của nó vẫn khiến tâm tình nhiều người bồi hồi, vui vẻ. Một trong số đó chính là cảm nhận của hai cô trò trong đoạn clip đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội mới đây.

Clip: Cậu bé muốn tạo bất ngờ cho cô giáo nhân ngày 8/3 và cái kết chính mình còn bất ngờ hơn (Nguồn: Bibitho2107)

Chuyện là nhân dịp ngày mùng 8/3, bé trai cầm một bông hồng đến tặng cô giáo, thể hiện tình cảm kính mến của mình với cô. Cậu bé dường như rất háo hức, thậm chí vì muốn tạo bất ngờ nên đã quyết định giấu món quà là 1 bông hoa hồng sau lưng rồi mới gõ cửa nhà cô giáo.

Nhưng "người tính không bằng trời tính", màn tặng hoa 8/3 bất ngờ của cậu bé chẳng may gặp sự cố mà chính em cũng còn bất ngờ hơn.

Theo đó, khi cô mở cửa và ở ngay trước mắt, cậu bé đã lập tức đứa bông hoa hồng ra để tặng cô. Nhưng nào ngờ bông hoa em cầm trên tay lại biến mất, đúng chỉ còn tấm bóng kính gói hoa màu trong suốt. Tình huống quá đỗi bất ngờ khiến cậu bé hoang mang, ngó nghiêng xung quanh để tìm món quà mà mình đã chuẩn bị cho cô giáo. Gương mặt em đầy nhăn nhó, tự hỏi về món quà: "Ủa? Đâu rồi? Đâu".

Sau một hồi tìm kiếm, may mắn là có mẹ chỉ, cậu đã phát hiện tung tích của món quà biến mất. Hóa ra, bông hoa rơi xuống mặt đất ở phía sau lưng mà trước đó cậu bé không hề hay biết.

Chứng kiến tình huống vừa hài hước cùng biểu cảm ngỡ ngàng như "mất sổ gạo" của cậu học trò nhỏ, cô giáo không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Cũng không chỉ riêng "người trong cuộc". Ai nấy xem xong clip cũng phải cười nội thương trước tình huống "có lòng nhưng không giữ nổi" của cậu học trò đáng yêu.

Đoạn clip chỉ đăng tải ít giờ trên mạng xã hội đã nhận về hơn 2,4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.

Một số người bình luận:

"Khi bạn muốn tạo bất ngờ cho cô giáo nhân ngày 8/3 nhưng bản thân lại bất ngờ hơn",

"Xin lỗi bé nhưng chị cười không nhịn được",

"Nhìn coi bé bối rối mà cưng quá đi mất",

"Cười muốn nội thương với cậu nhóc đáng yêu này",

" Khúc mặt ông ý nghệt ra tui cười rung giường. Mình cũng bất ngờ theo luôn vì lúc đầu không để ý bé cầm mỗi cái bọc",...

