Cắt giảm thủ tục hành chính không có giới hạn để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

Sáng 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, phát biểu kết luận Phiên họp lần thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 nhấn mạnh: Vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã được khẳng định. Các bộ, ngành, địa phương làm phải có hiệu quả, chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, nhân dân.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm cao từ Trung ương đến cơ sở, tạo ra khí thế mới, xung lực mới. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57. Có 50/63 địa phương, 14 bộ, ngành đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57. Thủ tướng đề nghị bộ, ngành, địa phương nào chưa thực hiện phải nhanh chóng triển khai.

Thủ tướng và các đại biểu chủ trì phiên họp.

Thủ tướng đề nghị bộ, ngành, địa phương nào chưa thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thì phải sớm kiện toàn ngay để triển khai hiệu quả, đặc biệt là tuyệt đối tránh hình thức “sinh ra Ban Chỉ đạo để ngắm nhìn, cuối năm tổng kết lớt phớt kết quả”. Thủ tướng nhấn mạnh, Trung ương quyết liệt thì dưới không thể lơ là “trên nóng, dưới lạnh”. Thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội phối hợp xử lý nhanh, quyết liệt những vướng mắc liên quan đến tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế với tinh thần là “nói đi đôi với làm”, “nói được, làm được”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng đánh giá thể chế, cơ chế chính sách liên quan về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục phải được tập trung hoàn thiện. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cải cách hành chính. Tiếp tục cắt giảm TTHC không có giới hạn.

Những kết quả như: 63/63 địa phương đã ban hành miễn giảm phí, lệ phí cho người dân khi thực hiện nhiều TTHC trên môi trường số. Thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Công nghiệp ICT tiếp tục có bước phát triển khá. Công nghiệp bán dẫn với hàng chục doanh nghiệp, hàng chục nghìn kỹ sư đang góp sức cho phát triển khoa học công nghệ. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển… rất đáng được biểu dương và cần phải được tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long báo cáo tại phiên họp.

Thủ tướng cũng đánh giá công tác mở rộng thu phí, lệ phí hóa đơn điện tử, thương mại điện tử đang góp phần tăng thu ngân sách, ngăn chặn thất thoát. Triển khai Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho công dân trong diện đủ điều kiện.

Tạo lập hàng chục triệu tài khoản VNeID, đưa vào sử dụng hàng chục tiện ích trên VNeID…phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện nền hành chính công hiện đại; khai thác, cắt giảm thành phần hồ sơ, không dùng giấy tờ, chuyển trên môi trường số, điện tử; tích hợp sổ sức khỏe điện tử, nhất là ở những bệnh viện lớn góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe người dân, quản lý Nhà nước; hệ thống giáo dục; số hóa, chi trả không tiền mặt đối với trợ cấp an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, lương hưu…

Theo Thủ tướng, Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số quốc gia. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc; chỉ số an toàn an ninh mạng, xếp hạng 17/194 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đạt được kết quả này, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương, sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự đóng góp của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…

Chỉ ra những tồn tại và hạn chế, Thủ tướng nêu rõ: Đó là thể chế, cơ chế chính sách với những nghị định chậm được ban hành; nhiều nhiệm vụ còn chậm, chưa có sự chuyển biến; tỷ lệ ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp còn chậm; nhiều vùng vẫn nằm trong diện “lõm sóng”, không thể chuyển đổi số; sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế, chưa quan tâm đến cải cách TTHC, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ; sự phối hợp giữa các bộ, ngành vẫn còn chậm, chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả; việc cắt giảm đơn giản hóa TTHC còn chậm, chưa cao…

Nêu rõ những quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Nghị quyết 57, Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là lựa chọn khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược, ưu tiên hàng đầu, “không làm không được” và “chỉ bàn làm chứ không bàn lùi”. “Làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, làm có trọng tâm, có trọng điểm, không dàn trải, không nửa vời”- Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý phải chuyển đổi trạng thái từ bị động tiếp nhận giải quyết TTHC sang chủ động giải quyết TTHC phục vụ nhân nhân. Công tác khen chê phải kịp thời, đúng lúc, hiệu quả, rõ địa chỉ; đẩy mạnh số hóa quốc gia; cắt giảm và đơn giản hóa TTHC không có giới hạn, càng nhiều càng tốt; xây dựng công dân số toàn diện; tinh thần bộ máy phải tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh.

Hoàn hiện thể chế, với tinh thần thể chế phải rất thông thoáng; dùng một luật sửa nhiều luật; tập trung phát triển hạ tầng thông suốt; đẩy mạnh phát triển, phủ sóng 5G, cáp quang, vệ tinh; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành; các cấp, các nghành, địa phương, cơ sở giáo dục - đào tạo có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, bình dân học vụ số, nâng cao, chuyên nghiệp, chất lượng cao về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, qua đó tạo ra nguồn nhân lực dồi dào, đa dạng…

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu cần kiên quyết xử lý TTHC trên môi trường số, nhất là các TTHC, các văn bản chỉ đạo trên môi trường mạng; mở sàn giao dịch về dữ liệu số, vì vậy phải đào tạo công dân số ở các cấp độ; làm tốt hơn nữa công tác thanh toán không dùng tiền mặt, lộ trình thanh toán hoàn toàn không dùng tiền mặt càng sớm, càng tốt; đẩy mạnh thu thuế điện tử, đặc biệt là khởi tạo từ máy tính tiền, nhất là liên quan đến dịch vụ ăn uống, dịch vụ bán lẻ.

“Nếu không lắp máy tính tiền thì không cho kinh doanh, phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, năm nay phải làm dứt điểm trong 6 tháng. Lãnh đạo nào không làm được việc này thì chỉ có hai kiểu, một là tiêu cực, hai là mất ý chí chiến đấu và chiếu theo những công cụ, quy định của Đảng thì phải xử lý”- Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh triển khai khoa học công nghệ, xây dựng chương trình quốc gia, hình thành các trung tâm; xây dựng đề án liên quan đến phát triển doanh nghiệp công nghệ, quỹ phát triển công nghệ; chương trình phát triển Chính phủ số, Chính phủ không giấy tờ; quyết tâm đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào hoạt động từ tháng 8/2025; đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu của các bộ, ngành; trong Quý 2/2025, 100% các cảng, sân bay thực hiện sinh trắc học qua VNeiD.

Với Đề án 06, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải bám sát Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cụ thể; các bộ, ngành đẩy mạnh cắt giảm TTHC, hồ sơ; các địa phương sớm hoàn thành số hóa dữ liệu, cắt giảm 200 TTHC theo thẩm quyền; đẩy mạnh khai thác dữ liệu đất đai…

Đồng tình với những đề xuất của Bộ Công an, các bộ, ngành trong chương trình thảo luận tại Phiên họp lần thứ nhất, Thủ tướng chỉ đạo bổ sung Thứ trưởng của Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Nội vụ vào Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện…

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: cand.com.vn