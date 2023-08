Cặp đôi lên mạng môi giới bán thận ăn chênh lệch hàng trăm triệu đồng

Theo tài liệu điều tra, do dính vào "tín dụng đen" nên cả P và C tìm đến bệnh viện để mua bán thận. Tại đây, cả hai đối tượng quen nhau và vẫn giữ liên lạc. Khoảng cuối năm 2022, P và C tìm được anh T.V.H ở Phú Thọ có nhu cầu bán thận nên đã liên hệ với anh H để môi giới việc bán thận. Sau đó, P hướng dẫn anh H đến bệnh viện Việt - Đức để kiểm tra sức khỏe.

Cơ quan Công an đấu tranh với đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm.

Sau khi kiểm tra thì anh H có đủ điều kiện để bán thận, C và P trả giá về việc mua 1 quả thận của anh H với giá 420 triệu đồng. Cả hai sẽ nuôi ăn ở và thanh toán các khoản tiền kiểm tra sức khỏe của H, khi nào cấy ghép thận sẽ chuyển tiền cho H. Sau đó, C và P tìm được người mua thận là chị L.T. T ở Hà Nội có nhu cầu mua thận để ghép thận cho chính chị mình và quả thận của H phù hợp với chị T.

Đối tượng P bị tạm giữ.

C làm việc với chị T về giá mua 1 quả thận là 1 tỷ đồng. Khi nào lên bàn mổ, chị T phải thanh toán số tiền trên cho C. Ngày 9/1/2023, ca ghép thận giữa anh H và chị T được thực hiện thành công, chị T chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho C, anh C sau khi tính toán chi phí và trả cho anh H số tiền 420 triệu đồng đã chuyển cho P số tiền lời là 275 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, xác định những người liên quan trong vụ án.

Tác giả: Hoàng Phong

Nguồn tin: cand.com.vn